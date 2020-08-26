У бездомного дяди Миши, которому собрали 1,8 млн рублей на жилье, объявился брат-близнец и два племянника

Фото: facebook.com/MikhailVartanovich/

История Михаила Гарияна, который известен на весь Краснодар как дядя Миша, изначально была полна загадок и чудес. Но сейчас она приобрела новые краски.

А началось все с того, что жительница Краснодара Светлана Черникова узнав о душевном, седом и бездомном мужчине, который продает на улице то зелень, то ягоды-фрукты, решила помочь ему. Она поставила себе задачу - восстановить документы тогда еще 68-летнего пенсионера и насобирать ему на жилье. Дело было в конце 2016 года.

Черникова организовала благотворительную кампанию «Дом для дяди Миши» и просила неравнодушных перечислить посильные суммы. Всего за три месяца активисты собрали почти 800 тысяч рублей. А в январе Гариян стал героем программы «Секретный миллионер» и получил один миллион рублей на жилье из рук супермодели Victoria's Secret Ксении Дели.

После этого сбор средств был прекращен. Но сразу купить жилье для дедушки оказалось невозможным. У него не было никаких документов, он потерял их, ровно, как и родственников. По крайней мере, он так говорил, поэтому Светлана снимала ему дом на улице Димитрова.

- Забирая чужого человека с улицы 4 года назад, я не планировала посвящать ему столько лет своей жизни. Думала, что за пару месяцев соберу деньги, восстановлю паспорт и оформлю пенсию, - рассказывает Черникова. – Однако все пошло не так.

Первая крупная неудача приключилась с паспортом: не хватало сведений для восстановления документа. Удалось вернуть к жизни только свидетельство о рождении, но жилье с этим документом не купишь.

Фото: facebook.com/MikhailVartanovich/

- У меня тогда опустились руки. Однако судьба была благосклонна, и случилось еще одно чудо. В ноябре 2019 года у дяди Миши отыскался брат-близнец – Александр Вартанович Гариян вместе со своей женой Людмилой. Он был жив и здоров, и с рассказами о мертвых родственниках никак не сочетался, - вспоминает Светлана Черникова. – Практически сразу объявились еще два племянника. Все хорошие и работящие люди, живут в Москве.

Чуть позже оказалось, что многолетней разлуке братьев-близнецов предшествовали обыкновенные коммунально-бытовые споры. Дядя Миша уехал по своей воле в Краснодарский край, до определенного времени был прописан в станице Платнировской.

- Почему же родня не забирает дядю Мишу в Москву? Во-первых, он не вещь и хочет жить на Кубани, во-вторых, это человек очень свободолюбивый: даже с соседями ему плохо живется, - рассказывает Светлана Черникова.

Совместными усилиями

Все собравшиеся родственники стали осаждать УФМС, настаивали на прямой генетической связи с дядей Мишей.

Фото: facebook.com/MikhailVartanovich/

- 16 августа мы вместе с женой Людмилой и одним из племянников, которые приехали в Краснодар, подали в УФМС все документы и фотографии. Кажется, паспорту быть, - надеется Черникова.

Параллельно с паспортом Светлана Черникова вместе с дядей Мишей выбирала ему дом. 22 августа внесли задаток по сделке о покупке недвижимости. Дом находится в районе Вишняков. Вновь обретенная семья дяди Миши всячески помогает изможденной бюрократической волокитой Светлане: поднимают все документы, пишут запросы в Баку, а также отправляют самому Михаилу Гарияну деньги на жизнь. Видимо, очень хотят, чтобы дядя Миша жил в Краснодаре в своем доме.

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