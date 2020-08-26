«Все бы пожары в России так тушили, как на Утрише»: добровольцы, побывавшие на месте стихийного бедствия, назвали спецоперацию идеальной

Группировка сил не требует помощи добровольцев Фото: Евгения ОСТРАЯ

Поздним вечером, 24 августа, когда пожар в заповеднике Утриш под Анапой только разгорался, джип с надписью «Добровольные лесные пожарные» показался на подъездах в месту ЧП.

- Изначально нас было там человек 20. Еще никто не представлял масштабов трагедии, - рассказывает "КП" - Кубань" руководитель волонтерского движения Максим Ребеченко. Насмотревшись фильмов про героических лесных пожарных из США, он и единомышленники появляется сейчас там, где природа стонет под натиском огненной стихии.

Добровольцы назвали спецоперацию по спасению заповедника идеальной Фото: Евгения ОСТРАЯ

Труднодоступность Утриша не позволяла ловко ухватить языки пламени, расползающегося по кромке подстилки, к обеду, 25 августа пылали уже гектары.

- Мы наблюдали за ходом эвакуации туристов со склонов. Но многие отдыхающие здесь оставались, чтобы помочь тушить дорогие сердцу места, - продолжает Максим.

Пока профессионалы окапывали кромку горящей подстилки, неравнодушные туристы пытались спасать деревья Фото: Евгения ОСТРАЯ

Экипировка добровольцев позволяет ближе подходить к огню, они обучены правилам тушения в таких сложных случаях. Помощь тех, кто ринулся на помощь заповеднику с голым торсом и баклажками с морской водой, к сожалению, была фактически бесполезна.

- До дрожжи тронуло то, как люди, все в саже с пятилитровками стояли на выжженой лесной поляне и поливали дымящееся тысячелетнее дерево, - рассказывает Максим.

Видавшему виды понятно, что вековой дуб было уже не спасти.

Бе-200 сделал уже десятки вылетов над Утришем Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Специалисты вовремя оценили, что без тяжелой авиации с огнем не справиться. Сердца добровольцев потеплели, когда из-за вершин показался Бе-200, а позже и ИЛ-76.

- Вовремя его перебросили из Красноярского края. И штаб развернули. Все завертелось, невсегда нам приходится наблюдать такую слаженную работу экстренных служб. При эвакуации - скорая, теплые одеяла, горячий чай и печенье. Сейчас говорят, что кто-то на катерах брал деньги с туристов, но мы этого не видели, - продолжает дружинник. -Все бы пожары в России тушили так, как это организованно на Утрише.

Штаб на месте обещает потушить реликтовые леса к вечеру, 26 августа Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К слову, губернатор Краснодарского края вчера, 25 августа, выехал на место ЧС. Ему доложили, что к вечеру пожар в заповеднике будет полностью потушен.

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