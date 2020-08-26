Стали известны возможные причины крушения вертолета Robinson в горах Сочи

Примерно точно такой же вертолет совершил аварийную посадку в горах Сочи. Фото: robinsonprice.ru

Частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку в Адлерском районе Сочи. На борту находилось четыре человека – пилот и три пассажира. Двое пострадали. Но увезти их в больницу пока невозможно – вертолет приземлился в труднодоступном месте близ хребта Аибга. Чтобы спасти людей, за ними поднялся борт МЧС.

- Состояние людей предварительно оценивается, как средней тяжести. К месту происшествия направляется вертолет Южного авиационного-спасательного центра МЧС России для эвакуации, - сообщил «КП-Кубань» начальник Управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

На место аварии выдвинулась и специальная комиссия, которая будет расследовать ЧП. А пока стали известные предварительные причины аварийной посадки вертолета.

- По одной из версий, вертолет мог совершить жесткую посадку из-за ошибки пилота, - говорит «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. – Насколько мне известно, пилот вертолета серьезно пострадал.

Хотя аваиэксперты больше склоняются к тому, что причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность борта.

- Перед полетом все экскурсионные вертолеты должны проходить проверку - они не выпускаются в рейс без заключения техника, - пояснил наш источник. – Возможно, уже в полете с бортом могло что-то случиться.

Еще одна версия, которую рассматривают эксперты - пилот неудачно посадил вертолет из-за сложных метеоусловий.

В любом случае, оценку ЧП будут давать следственные органы. СК на транспорте уже начал проверку по данному факту.