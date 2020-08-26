Вениамин Кондратьев снял очередные ограничения, связанные с пандемией коронавируса

Вениамин Кондратьев

В Краснодарском крае сняты очередные ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса в регионе. С конца марта на Кубани были отменены все значимые мероприятия и введен карантин. До сегодняшнего дня в режиме ожидания находились значимые физкультурные и спортивные мероприятия.

- Губернатор Краснодарского края подписал постановление, разрешающее на территории края чемпионаты и первенства России, этапы кубков России, другие значимые спортивные события, включенные в единый календарный план минспорта России и регионального ведомства, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, с 18 июля в регионе разрешили тренировки спортсменов и матчи с ограничениями по рекомендациям Роспотребнадзора.

- Это время было дано, чтобы посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, - заявил глава минспорта Кубани Алексей Чернов. - Пока все благополучно. Поэтому последовал и ряд других ограничений.

Кстати, режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 3 сентября. Дальнейшее решение на этот счет будет принято, исходя из данных по заражаемости коронавирусом в регионе.

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