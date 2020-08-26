Кому в Краснодарском крае грозит штраф за нарушение карантина осенью 2020

Если человека в квартире не окажется, то врачи обязаны сообщать об этом в Роспотребнадзор.

Действующий на Кубани режим повышенной готовности многие жители края воспринимают как снятие всех ограничений. На самом деле, ряд запретов сохраняется. В частности, в Краснодарском крае запрещена работа бань, саун, кинотеатров. Фудкорты в ТЦ также закрыты – они работают на вынос. Не разрешено проведение массовых праздников. На Кубани по-прежнему действует масочный режим. Кроме того, жителей края могут отправить на карантин, а за его нарушение выписать штраф.

Итак, самоизолироваться жителей Кубани могут обязать в том случае, если официально у них подтвердился коронавирус. Именно на основании положительного теста сотрудники Роспотребнадзора выдают предписание заболевшему, который не должен покидать место изоляции (квартиры, дома и комнаты) и ни в коем случае не контактировать со здоровыми людьми.

Если же правило будет нарушено, то человеку могут выписать штраф. Проверить это легко – к зараженному в любой момент (без предупреждения) могут наведаться домой медики, например, чтобы поинтересоваться самочувствием или взять повторный тест на COVID-19. Если человека в квартире не окажется, то врачи обязаны сообщать об этом в Роспотребнадзор. А сотрудники ведомства уже подготовят документ, на основании которого суд и выпишет штраф.

Как правило, нарушителей наказывают по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Все, кто игнорирует требование властей, получают штраф от 1 000 до 30 000 рублей. Должностные лица раскошеливаются на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, предприниматели – от 30 до 50 тысяч рублей. Организации обязаны заплатить от 100 000 до 300 000 рублей.

Но нарушителю с COVID-19 может светить и уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало его угрозу. В этом случае человеку грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок от 1 года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо тюрьма на тот же срок.

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф могут удвоить, ограничена свобода может быть уже до 4 лет, а за решеткой есть риск оказаться до 5 лет.

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