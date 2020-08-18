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Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае до 3 сентября

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани
Юлия БарановаЮлия БарановаЮлияБаранова
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Приводим постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае. Документ глава региона подписал 18 августа.

– В целом эпидситуация сегодня стабильная. Выписаны с выздоровлением 8488 пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе 52 – за последние сутки, - прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Напомним, что в июле и августе с ограничениями работали предприятия общественного питания, в многолюдных местах действовал масочный режим и требовалось соблюдение социальной дистанции, не работали кинотеатры, бани и сауны.

В данный момент эпидситуация в регионе постепенно улучшается. Но режим продлили до 3 сентября, чтобы контролировать ситуацию в бархатный сезон, который стартует на кубанских курортах в начале осени.

Для властей региона очень важно, чтобы отдых на кубанских курортах был для туристов комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной сферы.

В Краснодарском крае линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут только для учащихся 1, 9, 11 классов и студентов-первокурсников.

Документ обязывает соблюдать режим самоизоляции жителей Краснодарского края, старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

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