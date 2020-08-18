Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае до 3 сентября

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Приводим постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае. Документ глава региона подписал 18 августа.

– В целом эпидситуация сегодня стабильная. Выписаны с выздоровлением 8488 пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе 52 – за последние сутки, - прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Напомним, что в июле и августе с ограничениями работали предприятия общественного питания, в многолюдных местах действовал масочный режим и требовалось соблюдение социальной дистанции, не работали кинотеатры, бани и сауны.

В данный момент эпидситуация в регионе постепенно улучшается. Но режим продлили до 3 сентября, чтобы контролировать ситуацию в бархатный сезон, который стартует на кубанских курортах в начале осени.

Для властей региона очень важно, чтобы отдых на кубанских курортах был для туристов комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной сферы.

В Краснодарском крае линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут только для учащихся 1, 9, 11 классов и студентов-первокурсников.

Документ обязывает соблюдать режим самоизоляции жителей Краснодарского края, старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.