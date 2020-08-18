В Краснодарском крае линейки в День знаний пройдут не для всех

Каким будет 1 сентября 2020 в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

пидемиологическая ситуация в Краснодарском крае наладилась и сейчас не вызывает тревоги у санитарный врачей. С начала пандемии выписаны с выздоровлением уже 8488 пациентов, в том числе 52 человека - за последние сутки. Поэтому 1 сентября в крае разрешили провести торжественные линейки. Правда, звонок на площадке перед школой услышат далеко не все.

- Разрешаем проводить торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Родителям ребят разрешать прийти на линейку, но мамам и папам обязательно нужно надеть маски.

В будущем планируется, что на входе в школу у учеников будут измерять температуру, а также учебные заведения будут вести журналы учета. Для того чтобы минимизировать контакты, в расписании за каждым классом будет закреплен свой кабинет.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 3 сентября.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса придет на Кубань в сентябре.

- Сейчас формируются списки регионов, которые первыми получат упаковки лекарств, - пояснила официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. - Первыми свою «дозу» получат медики, учителя и люди с хроническими болезнями.