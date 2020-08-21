Карантин в Краснодарском крае не планируют, хотя в других регионах режим ограничений еще действует

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Официально карантинные меры на Кубани перестали действовать 21 июня. С того дня регион стал жить в режиме повышенной готовности. Он, согласно постановлению главы края, действует до 3 сентября. Это означает, что некоторые ограничения, связанные с пандемией сохраняются. Например, жители Кубани обязательно должны носить маски. Кроме того, запрещена работа бань и саун, а также кинотеатров. Фудкорты в ТЦ также закрыты – они работают на вынос. А еще в крае пока не разрешили проведение массовых праздников.
Несмотря на беспокойство жителей, предпосылок к возвращению карантина в Краснодарском крае сейчас нет. «Кривая» уровня заболеваемости выровнялась – вспышек заражения в регионе не регистрирует. В сутки на Кубани фиксируют не более 90 подтвержденных случаев COVID-19.
Стоит отметить, что, по сравнению с другими регионами, в Краснодарском крае отменили гораздо больше запретов.
В частности, Приморье пока не приблизилось к третьему этапу снятия ограничений. Здесь по-прежнему не разрешена деятельность бассейнов, парков аттракционов. Но больше родители ждут открытия детских садов. Но пока работают только дежурные группы.
Такая же ситуация с детскими садами в Башкирии. В штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований они заработают лишь 1 сентября.
В Челябинской области пока не разрешают работу бассейнов. Их, в планах властей, открыть в последнюю очередь.
А вот в Красноярском крае пока частично «связаны руки» у бизнеса. Из-за режима, который действует в регионе, общепит может работать только на летних верандах и в формате доставки. В ТРЦ открыты только гипермаркеты, аптеки, салоны связи, часть магазинов работают как пункты выдачи заказов.
КСТАТИ
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Отели и санатории: открыты
Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)
Кафе и рестораны: открыты
Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"
Аттракционы в парках: открыты
Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты
Библиотеки: открыты, но без читального зала
Храмы: открыты
Бассейны и спа-комплексы: открыты
Аквапарки: открыты
Дельфинари: открыты, но разрешено заполнение не более 10% зрительских мест
Зоопарки, океанариумы: открыты
Экскурсии на свежем воздухе
Сауны и бани: закрыты: разрешены
Кинотеатры: закрыты
Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены
Масочный режим: действует
Социальная дистанция: соблюдается
Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).