Карантин в Краснодарском крае не планируют, хотя в других регионах режим ограничений еще действует

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официально карантинные меры на Кубани перестали действовать 21 июня. С того дня регион стал жить в режиме повышенной готовности. Он, согласно постановлению главы края, действует до 3 сентября. Это означает, что некоторые ограничения, связанные с пандемией сохраняются. Например, жители Кубани обязательно должны носить маски. Кроме того, запрещена работа бань и саун, а также кинотеатров. Фудкорты в ТЦ также закрыты – они работают на вынос. А еще в крае пока не разрешили проведение массовых праздников.

Несмотря на беспокойство жителей, предпосылок к возвращению карантина в Краснодарском крае сейчас нет. «Кривая» уровня заболеваемости выровнялась – вспышек заражения в регионе не регистрирует. В сутки на Кубани фиксируют не более 90 подтвержденных случаев COVID-19.

Стоит отметить, что, по сравнению с другими регионами, в Краснодарском крае отменили гораздо больше запретов.

В частности, Приморье пока не приблизилось к третьему этапу снятия ограничений. Здесь по-прежнему не разрешена деятельность бассейнов, парков аттракционов. Но больше родители ждут открытия детских садов. Но пока работают только дежурные группы.

Такая же ситуация с детскими садами в Башкирии. В штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований они заработают лишь 1 сентября.

В Челябинской области пока не разрешают работу бассейнов. Их, в планах властей, открыть в последнюю очередь.

А вот в Красноярском крае пока частично «связаны руки» у бизнеса. Из-за режима, который действует в регионе, общепит может работать только на летних верандах и в формате доставки. В ТРЦ открыты только гипермаркеты, аптеки, салоны связи, часть магазинов работают как пункты выдачи заказов.

КСТАТИ

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты

Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"

Аттракционы в парках: открыты

Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты

Библиотеки: открыты, но без читального зала

Храмы: открыты

Бассейны и спа-комплексы: открыты

Аквапарки: открыты

Дельфинари: открыты, но разрешено заполнение не более 10% зрительских мест

Зоопарки, океанариумы: открыты

Экскурсии на свежем воздухе

Сауны и бани: закрыты: разрешены

Кинотеатры: закрыты

Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается

Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).