Режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020: кого обяжут соблюдать

Часть ограничений оставили, чтобы сдержать заразу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава региона продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае до 3 сентября. Несмотря на то, что часть ограничений сняли, все-таки, чтобы сдержать заразу, некоторые меры оставили в силе. В частности, режим самоизоляции по-прежнему обязаны соблюдать жители Краснодарского края, правда, не все.

Согласно постановлению, речь идет о тех людях, кто старше 65 лет. Кроме того, в этом списке те, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний и серьезных недугов.

- В первую очередь, это лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, - сообщается в тексте нового постановления, которое подписал глава региона.

Именно эти категории граждан должны выходить на улицу исключительно с конкретной и жизненно важной целью. Но по возможности им лучше не выходить из дома, как минимум до 3 сентября.