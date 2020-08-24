Кого из жителей Краснодарского края ждет карантин в августе и сентябре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже два месяца как на Кубани отменили жесткие ограничения. Как страшный сон забыты пропуска, разрешена работа почти всех объектов. Однако распространение коронавируса, хоть и не апрельскими темпами, но продолжается. Потому в крае ввели режим повышенной готовности. Он официально действует до 3 сентября. Это означает, что некоторые ограничения, связанные с пандемией сохраняются. Например, запрещена работа бань, саун, кинотеатров. Фудкорты в ТЦ также закрыты – они работают на вынос. Не разрешили проведение в крае массовых праздников. Кроме того, на Кубани действует масочный режим, а еще жителей по-прежнему могут отправить на карантин.

Он, правда, возможен для отдельной категории граждан. Речь идет о тех, кто заразится коронавирусом. В случае, если тест подтвердит наличие инфекции в организме, Роспотребнадзор выпишет предписание. Согласно этому документу, человек обязан уйти на карантин. Заболевший не должен покидать место изоляции (квартиры, дома и комнаты), чтобы не контактировать со здоровыми людьми. В случае нарушения режима, предусмотрена административная ответственность. Как правило, нарушителю выписывают штраф.

Но могут привлечь нерадивого жителя края и к уголовной ответственности. Она наступает в том случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало его угрозу. В этом случае действует уже ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если вина будет признана, то человеку грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок от 1 года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо тюремное заключение на тот же срок.

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть человека, то нарушитель наказывается уже по ч. 2 ст. 236 УК РФ. В этом случае штраф удваивается, ограничена свобода может быть уже до 4 лет, а за решеткой есть риск оказаться до 3 до 5 лет.

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