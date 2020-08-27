5 стран, куда жители Краснодарского края могут улететь прямо сейчас

У жителей Краснодарского края есть возможность отдохнуть не только не отечественных курортах. Фото: Сергей ЕФИМОВ Фото: Артём ГНАТЕНКО

Несмотря на то, что лето подходит к концу, желающих погреться на Черноморском побережье по-прежнему много. На пляжах, как и месяц назад, не протолкнуться, в горах – очереди на канатки. И, судя по числу бронирований на бархатный сезон (а выкупили почти все), ажиотаж не спадет еще долго. Но у жителей Краснодарского края есть возможность отдохнуть не только не отечественных курортах. Границы постепенно открываются, и махнуть при желании можно за бугор. «КП» узнала, куда можно улететь уже сейчас и насколько там безопасно.

Абхазия

Граница с республикой была закрыта для въезда с 9 апреля. Причиной стал первый случай заражения коронавирусом у жителя Гагры, вернувшегося из Москвы.

Больше трех месяцев попасть в Абхазию было нельзя, на границе все машины разворачивали назад. Однако 1 августа официально все ограничения сняли и теперь туристы могут поехать на экскурсии в Гагры, Новый Афон, Сухум или Очамчиры.

Многие, кто отдыхают на побережье Краснодарского края, приезжают в Абхазию на экскурсии. Справки не требуются, все, что нужно взять с собой отпускнику, это свой российский паспорт.

К слову, можно перейти границу пешком, а можно добраться на поезде. Из Краснодар едет состав, который доезжает до Сухума. Время в пути составит 12,5 часов.

Кроме того, с 15 августа между Туапсе и Гагрой запустили ретро-поезд. На нем туристы могут уехать ранним утром и вернуться вечером того же дня.

Справка об отсутствии COVID-19: не требуется

Двухнедельный карантин: нет

Эпидобстановка: под контролем.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии, по последним данным, составляет 274 человека. Из них 115 человек выздоровели, четверо умерли.

Армения

С 21 августа «распахнула» свои границы для туристов и Армения. Правда, пока только воздушные. Добраться путешественники могут на самолете из Адлера в Ереван. Время в пути составит 1 час 20 минут.

А вот сухопутные границы республики пока что закрыты. Кроме того, отдыхающих, решивших провести отпуск в Армении, по приезду ждет двухнедельный карантин. Справку об отсутствии коронавируса предъявлять не нужно, но если во время изоляции вы сделаете ПЦР-тест и он будет отрицательным, то карантинный режим снимают.

К слову, в Армении действует масочный режим в общественных местах.

Справка об отсутствии COVID-19: не требуется

Двухнедельный карантин: да

Эпидобстановка: под контролем.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 43 270. Выписано из больницы 36 988. На лечении на данный момент находятся 5 153 человек.

Турция

Для путешественников открыты все популярные города – Анкара, Стамбул, Анталья, Бодрум и Даламан. Улететь в Турцию можно из Краснодара. Приземляется самолет в аэропорту Стамбула. Время в пути составит всего 2 часа 15 минут – это самый быстрый способ добраться. В другие города полеты запланированы с пересадкой в Москве.

Виза для Турции не нужна, как и справка об отсутствии коронавирусной инфекции. Но после возвращения домой туристам нужно сдать тест на коронавирус через 72 часа после прилета.

Справка об отсутствии COVID-19: не требуется

Двухнедельный карантин: нет

Эпидобстановка: под контролем.

В Турции зафиксировано 262 507 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Турции составляет 6 183 человека. В активной фазе болезни находятся 16 527 человек. Из больницы выписаны 239 797 пациентов.

Черногория

Открыла границы для россиян и Черногория. Правда, пока прямых рейсов нет. Добраться жители Краснодарского края, как и других регионов, могут лишь «окольными» путями. Самый дешевый перелет из Москвы в Тиват с пересадкой в Белграде обойдется в среднем в 20 тысяч рублей. Попасть в Черногорию можно с пересадкой в Стамбуле, но этот вариант возможен в случае, если вы собираетесь провести отпуск в Турции.

Что же касается ограничений, то их нет. Туристы могут посетить страну без предоставления справок об отсутствии коронавируса. Никакого карантина отпускников также не ждет. Виза для посещения Черногории не требуется.

Справка об отсутствии COVID-19: не требуется

Двухнедельный карантин: нет

Эпидобстановка: под контролем.

В Черногории зафиксировано 4 499 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 55 человек. Общее число смертей в Черногории составляет 88 человек. Из больниц выписаны 3 558 пациентов.

Великобритания

По туристической визе можно улететь и в Соединенное Королевство. Перед вылетом необходимо заполнить специальную форму с указанием рейса и места, где вы остановитесь. Правда, добираться также придется с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге – прямых рейсов из Краснодара нет.

Справка об отсутствии коронавируса при въезде в Великобританию не нужна, но всем прилетающим россиянам необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Выходить из дома нельзя даже в магазин – за этим тщательно следят. Нарушителей карают штрафом – раскошелиться придется на 97 тысяч рублей.

Справка об отсутствии COVID-19: не требуется

Двухнедельный карантин: да

Эпидобстановка: под контролем.

В Великобритании зафиксировано 328846 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей в Соединенном Королевстве составляет 41465 человек. Из больниц выписаны 344 пациента.

Какие страны откроются в ближайшее время

Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов - Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

С 1 сентября Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Киргизии. Официально объявить об этом могут в 20-х числах августа.