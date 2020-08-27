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Министр образования Кубани Елена Воробьева рассказала, как долго в школах края будут действовать «коронавирусные ограничения»

«КП» узнала, уйдут ли дети снова на удаленку и будут ли осенние каникулы у учащихся
Евгения ХилькоЕвгения ХилькоЕвгенияХилько
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Торжественные линейки пройдут, вопреки ожиданиям, только для учащихся 1, 9, 11 классов.

Торжественные линейки пройдут, вопреки ожиданиям, только для учащихся 1, 9, 11 классов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус коронавирусом, а в кубанских школах уроки по расписанию. Учащиеся сядут за парты, как обычно, 1 сентября, а вот сам учебный год в Краснодарском крае будет абсолютно другим. Тем временем среди родителей упорно курсируют слухи о том, что уже с середины сентября школы вновь распустят на удаленку, а детей опять будут учить дистанционно. Министр образования Кубани Елена Воробьева ответила на вопросы журналистов «КП».

Прогнозов в министерстве о том, как пойдет учебный процесс, пока не дают. Но, как сказала Елена Воробьева в пресс-центре «КП» - Кубань», если в школе произойдет вспышка коронавируса, то в этом случае принимаются такие же действия, как и при заболевании гриппом. Карантин будут вводить локально и временно только в тех школах, где будет зарегистрирован очаг инфекции.

- О том, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции, сказать сложно. Мы не вирусологи, предполагать и строить версии не можем. Наша задача - организовать образование. В случае, если произойдет вспышка коронавируса, мы предпримем такие же действия, как и при заболевании гриппом. Класс закрывается на карантин, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Краснодарского края Елена Воробьева. - Но все же просим родителей не нагнетать обстановку.

Что же касается введеных нововведений, связанных с ношением масок, перчаток и проведением уроков в отдельных классах, то, как объяснила Елена Воробьева, по санитарным правилам они действуют на ближайшие полгода.

Еще один вопрос, который волнует родителей на Кубани, - а будут ли осенние каникулы. Многие мамы и папы решили, раз детвора ушла весной раньше отдыхать, то сейчас эти деньки «компенсируются». Но в министерстве образования региона эту информацию тоже опровергли.

- Осенние каникулы пройдут по графику и переноситься не будут, - уточнила «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Кубани Елена Воробьева.

Ранее стало известно, что торжественные линейки пройдут, вопреки ожиданиям, только для учащихся 1, 9, 11 классов. Для всех остальных учеба начнется 1 сентября без праздничных мероприятий. Они все еще находятся под запретом в регионе из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, из-за пандемии школы будут жить по правилам Роспотребнадзора. Перед началом занятий всем измерят температуру, из класса в класс теперь будут переходить учителя, а не ученики. Уборщицам добавилось работы – они будут протирать дезинфицирующим раствором все, до чего могут дотянуться детские ладошки, а после уроков в помещениях включают бактерицидные лампы.

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