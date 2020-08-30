Длинную пробку в сторону Черного моря сняли с воздуха

Скопление машин на дорогах, ведущих в побережью, не редкость
Фото: Иван ВИСЛОВ
Дожди в Краснодарском крае – редкий гость. Погода позволяет выбираться к побережью Черного моря в выходные дни. Но именно с пятницы по воскресенье дорожные артерии не выдерживают напор. Автомобилисты часами томятся в пробках, в надежде скорее попасть на курорты.
Длинную пробку сняли с воздуха в Сочи. Машины на трех полосах несколько километров стояли по направлению в Адлер. В обратную сторону движение было свободное. Местные жители отмечают, что такие скопления в курортный сезон происходят постоянно.
Пробка образовалась утром 30 августа под Геленджиком. Автомобилисты сообщают, что на трассе произошла авария. Затор из машин выстроился в обе стороны движения. Там придется медленно тянуться около трех километров
Также скопление машин наблюдается на подъезде к Крымскому мосту. Там в станице Старотитаровской идут дорожные работы.
Скученность автомобилей отмечена в районе Джубги. Вереница машин скапливается из-за ограничения скорости. Через Горское можно ехать 60 км/ч, там ведется фотовидеофиксация.
Придется немного постаять на Шаумянском перевале. Там машины медленно едут из-за особенностей дороги – она очень извилистая.
Стоит отметить, что «бархатный сезон» в Краснодарском крае обещает быть теплым. Уже со следующей недели столбики термометров начнут лезть вверх, 5-6 сентября ожидается жара до 38 градусов. Середина сентября будет также теплой и сухой.
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