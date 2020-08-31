В Краснодаре продают Дом творчества Высоцкого

Фото: vk.com/krasvsvysockyy

Знаменитый поэт и певец Владимир Высоцкий никогда не давал концертов в Краснодаре. Зато в кубанской столице живет множество поклонников таланта артиста, которые хранят память о кумире в Доме его творчества. Уникальный для региона музей открылся в 2013 году. Расположился он в одной из жилых многоэтажек на улице Бабушкина. Здесь же установили бюст Владимиру Семеновичу. В десяти залах краснодарского Дома творчества собрали семейные фотографии Высоцкого, видеокассеты, личные письма, альбом с подшитыми машинописными страницами его стихов. Кроме того, хранится здесь и одна из посмертных масок Владимира Высоцкого - ее подарил музею бывший директор театра на Таганке.

В крайцентре реликвия хранится с 2013 года Фото: Дом творчества Высоцкого

Практически с первого дня открытия Дом творчества не был похож на обычный музей. Скорее, в городе появилась площадка, где краснодарцы устраивают музыкальные вечера и пишут книги, делятся воспоминаниями о певце.

О том, что у музея проблемы, впервые стало известно осенью 2018 года. Тогда 26 сентября сотрудники объявили о закрытии Дома творчества. Многие экскурсии, поэтические вечера, выставки и спектакли были сорваны, а все из-за ТСЖ «Дом на Бабушкина».

Как рассказывают в музее, Дом творчества создан и полностью содержится неравнодушным к творчеству Высоцкого краснодарцем Михаилом Сердюковым. Он оплачивал коммуналку, тратил огромные суммы на ремонт после потопов.

- В течение многих лет, музей затапливается по вине ТСЖ «Дом на Бабушкина», - уточняют в музее. - Собственник восстанавливает все за свой счет, при этом ТСЖ со своей стороны не предпринимает никаких мер по устранению причин затоплений.

Решить проблему долгое время не удавалось. Владелец Дома творчества сказал, что будет оплачивать необходимые услуги только после того, как собственники жилья перестанут затапливать галерею. А ТСЖ в ответ отключило свет.

Помещение площадью 352 квадрата с музеем и экспонатами выставили на продажу на одном из сайтов.

Уж чем закончились разбирательства, не ясно, однако в январе 2019 года музей возобновил свою работу. Как оказалось, ненадолго. На днях сотрудники Дома творчества сообщили о прекращении работы музея. И на этот раз это не временные трудности. Дело в том, что помещение площадью 352 квадрата с музеем и экспонатами выставили на продажу. Приобрести его предлагают за 8 миллионов 900 тысяч рублей.

- Собственнику нелегко было принять такое решение, но финансировать дальше в одиночку, без поддержки властей, уже нет возможности, - сказали сотрудники уникального музея.

А тем временем «Комсомолке» удалось дозвониться до владельца Дома творчества.

- Я неоднократно до размещения объявления надеялся найти человека, который разделит со мной это бремя, содержание музея, все условия готов был обговорить. Поиски продолжаются больше года. Увы, но на сегодняшний день желающих, которые хотят приобрести Дом творчества не на словах, а на деле, нет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Михаил Сердюков. – Да, действительно, на данный момент я выставил помещение с музейным экспонатом на продажу. Но, если кто-то из неравнодушных людей готов принять данную выставку, то я ее сохраню.

О том, чтобы передать уникальные вещи Владимира Высоцкого в один из краевых музеев города, собственник готов рассмотреть.

- Выставка занимает очень большую площадь. Я не думаю, что в каких-либо учреждениях культуры найдется столько места, - добавляет Михаил Сердюков. - Я готов предоставить все экспонаты, но не думаю, что найдется тот, кто готов предоставить такую большую территорию.

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