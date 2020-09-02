Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 18 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режим повышенной готовности продлен в Краснодарском крае. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Соответствующее постановление уже подписано. Согласно документу, ограничения, ранее действующие на территории региона, продолжают действовать до 18 сентября включительно.

Несмотря на то, что карантинные меры отменены и большинство запретов сняты, все-таки в списке табу остаются некоторые пункты. В частности, сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Также это правило касается тех, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний и серьезных недугов.

- В первую очередь, это лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, - сообщается в тексте нового постановления, которое подписал глава региона.

Именно эти категории граждан по возможности должны соблюдать домашний режим - выходить на улицу стоит только в случае необходимости.

Кроме того, на Кубани сохраняется масочный режим, а еще жителей по-прежнему могут отправить на карантин, в случае несоблюдения ограничений. Также жители Кубани по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию.

КОНКРЕТНО

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты

Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"

Аттракционы в парках: открыты

Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты

Библиотеки: открыты, но без читального зала

Храмы: открыты

Бассейны и спа-комплексы: открыты

Аквапарки: открыты

Дельфинарии: открыты, но разрешено заполнение не более 10% зрительских мест

Зоопарки, океанариумы: открыты

Экскурсии на свежем воздухе: разрешены

Сауны и бани: закрыты

Кинотеатры: закрыты

Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается

Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).