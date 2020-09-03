Пожар в Приморско-Ахтарском районе: полыхают около 1,7 гектаров территории

Вот так огненная стихия выглядит из кабины вертолета. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани сутки спасатели пытаются справиться с огненной стихией.

Пожар в плавнях в Приморско-Ахтарском районе обнаружили 2 сентября при проведении космического мониторинга. Как оказалось, возгораний сразу несколько. Одно находится около хутора Садки, второе - в районе станицы Степной.

Пожар тушат с воздуха. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- По данным на 3 сентября, там действуют пять очагов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, горит камыш. Причем пламя полыхает в труднодоступной плавневой зоне. Это серьезно осложняет работу огнеборцам. Общая площадь пожаров составляет около 1,7 гектара.

Полыхают около 1,7 гектаров территории. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В ликвидации возгораний задействованы 34 сотрудника экстренных служб и 10 спецмашин, - уточняют в краевом ГУ МЧС.

Кроме того, с огненной стихией, которую видно даже из космоса, пытаются справиться и с воздуха. В тушению привлекли вертолет Ми-8, базирующийся в Геленджике. Он уже семь раз пролетал над пожаром и сбросил 35 тонн воды.

Вот так пожар выглядит из космоса. Фото: vk.com/dobrofire

- На место случившегося выдвинулся специальный автомобиль, который используется для ликвидации возгораний в болотистой местности, - говорят спасатели. - Его доставят к очагам из Крымска.

Еще один болотоход спасателям предоставило частное лицо.

Как заверяют сотрудники МЧС, пожар на плавнях в Приморско-Ахтарском районе не угрожает населенным пунктам. Эвакуация не проводилась.

О том, что стало причиной пожара, пока неизвестно. Однако спасатели напоминают, что на территории региона действует экстренное предупреждение по пожароопасности.