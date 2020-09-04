В Анапе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Авария случилась утром 4 сентября. На трассе столкнулись два автобуса, один из которых приписан к местному санаторию. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек, их всех доставили в больницу. Сейчас на месте работают полицейские.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, одно из транспортных средств допустило выезд на встречную полосу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Также в ведомстве добавили, что один из автобусов вахтовый, приписанный к одной из здравниц, следовал из Анапы. Второй осуществлял частные перевозки. В этом заказном автобусе пассажиров не было, в нем ехали только два водителя.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Четыре человека пострадали из вахтового автобуса, приписанному санаторию, а еще двое госпитализированы – из заказного, - сообщили «КП» - Кубань» в экстренных службах.

Одна из пострадавших была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. По некоторым данным, медикам не удалось спасти женщину, она скончалась. Сейчас эта информация уточняется. Остальные получили серьезные травмы.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На месте также работали спасатели, они устраняли последствия аварии.

- Сотрудники МЧС России проводили деблокирование людей и другие работы по ликвидации последствий ДТП. На месте работали 42 человека и 14 единиц техники от РСЧС, из них 11 человек личного состава и 3 единицы техники от МЧС России, - добавили в ведомстве.

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