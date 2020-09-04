Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусами в Анапе

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Появилось видео с места смертельной аварии на трассе в Анапе.

Короткий ролик опубликовали спасатели. На кадрах видно, как несколько сотрудников МЧС вытаскивают одну из пострадавших пассажирок автобуса. Автомобили от удара были настолько повреждены, что потребовалась помощь специалистов.

- Сотрудники МЧС России проводили деблокирование людей и другие работы по ликвидации последствий ДТП, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - На месте работали 42 человека и 14 единиц техники.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла около 05:30 4 сентября. На трассе столкнулись два автобуса. Как стало известно, один из автобусов ведомственный, приписан к одному из местных санаториев "Эллада" - об этом говорит логотип на автомобиле. Автобус, по данным правоохранителей, следовал из Анапы. Второй осуществлял частные перевозки. В этом заказном автобусе пассажиров не было, в нем ехали только два водителя. Среди пассажиров - детей не было.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек. Пассажиры автобусов получили серьезные травмы - их госпитализировали в больницу.

Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас спасательные работы на месте продолжаются. Кроме того, работают автоинспекторы, следователи, подключилась и прокуратура. По данным надзорного ведомства, одна из пострадавших в аварии женщин скончалась.

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