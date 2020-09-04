В Краснодарском крае зафиксирован температурный рекорд

Предыдущий максимум в городах был пять лет назад.

Начавшаяся осень в Краснодарском крае пока лишь на календаре. Жара стоит невыносимая - с трудом верится, что наступил сентябрь. То, что температуры необычайно высокие, отмечают и метеорологи. По их словам, 3 сентября обновилось сразу несколько суточных рекордов. Самые высокие отметки зарегистрировали в Краснодаре, Армавире, Приморско-Ахтарске и на Красной Поляне.

Итак, в кубанской столице зафиксировано 36,2 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 2015 году, когда градусник показывал 35,6 градуса. Отклонение от нормы составило 6,5 градуса. При этом обычно средние температуры в июле в кубанской столице - 27,6 градуса.

- Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и в Армавире, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - В городе зарегистрировали 36,9 градуса. Предыдущий максимум был также пять лет назад - тогда было 35,5 градуса. Отклонение от нормы составило 7,8 градуса.

Зафиксирован температурный рекорд и в Приморско-Ахтарске. Там термометры показали 33,4 градуса, предыдущие высокие значения были в 2014 году - 32,6.

Кстати, необычайно жарко было и на Красной Поляне, причем температурные рекорды здесь обновляются два дня подряд. 3 сентября было 33,9 градуса - это абсолютный максимум для этого дня. Был побит рекорд 2015 года, когда воздух прогрелся до 31,4 градуса.

- А 4 сентября самая высокая температура воздуха - 35,1 градуса. В 2015 году было 32,7 градуса, - уточняют «КП» - Кубань» синоптики. - Отметим, что отклонение от нормы составило 7 градусов.

Стоит сказать, что уже с 5 сентября температурные отметки пойдут вниз. Осень, кажется, возьмет свое - в регионе прогнозируют дожди, которые собьют температуру и помогут исправить ситуацию на краснодарском водохранилище.

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