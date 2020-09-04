Ветер усилится, а температура упадет: на Кубани с 5 сентября прогнозируют резкое похолодание

На смену зною придет долгожданная прохлада и дожди.

От знойной погоды в Краснодарском крае устали, кажется, все. В первую очередь, дети, которые с началом учебного года вернулись за парты. И если первой смене уроки еще удается просидеть в комфорте, то те, кто приходит на занятия к обеду, переживают с трудом. Синоптики спешат обрадовать - на Кубани ожидается резкое похолодание.

- На Черноморском побережье формируется циклон, который будет поставлять на территорию края выход фронтальных разделов. На этом фоне прогнозируются сильные осадки по всему региону, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник. - Не исключены ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

Долгожданные ливни помогут понизить класс пожароопасности и сбить температуры. Отметки упадут на 10 градусов - вместо привычных 35 градусов будут приятные 25, а местами - еще ниже. Ночи теперь будут прохладными - 17-19 градусов. Так что пора доставать свой любимый плед.

Кроме того, у метеорологов есть надежда, что ливни смогут поправить ситуацию на краснодарском водохранилище. По последним данным, уровень продолжает падать, а хозяйственные объекты ниже по течению могут испытывать серьезный дефицит. В первую очередь, тревогу вызывают водозаборы на реках Кубань и Казачий Ерик, откуда берут воду для снабжения Анапы и Темрюкского района.

Но синоптики спешат предупредить - из-за осадков может подняться уровень воды в реках. Да-да, в засуху такое возможно.

- Сейчас реки у нас находятся в глубокой межени (период самого низкого уровня середины лета - Авт.). Но есть такой непредсказуемый фактор, как закорчеванность (засоренность) русел рек. При локальном выпадении осадков это может стать затором. При прорыве вода может пойти на населенные пункты, потому есть вероятность затопления, - добавляет Александр Колесник. - Кроме того, в силу специфики нашей местности при большом выпадении осадков за короткий промежуток времени дождевая вода не будет впитываться в почву, а стекать сплошным потоком по пересушенной земле как по асфальту. Этот фактор называется «склоновые стоки».

Из-за этого подтопления возможны в тех населенных пунктах, которые находятся в низинах. В большей степени осадки прогнозируют в центральной, восточной и южной частях региона.

Кстати, в выходные дни, 5 и 6 сентября, над морем могут сформироваться смерчи - воронки ожидаются на всей протяженности побережья.

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