Засуха на Кубани: сброс из Краснодарского водохранилища сократился ниже санитарного попуска

Из-за засухи в Краснодарском крае обмелело водохранилище Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарское водохранилище продолжает терять воду, сброс воды все еще превышает приток. Из-за затянувшейся засухи 3 сентября сброс сокращен до 71 кубометра в секунду, что ниже минимального значения для обеспечения хозяйственной деятельности (санитарного попуска) в 80 кубометров в секунду. При этом приток составляет 54 кубических метра в секунду.

Это значит, что уровень Краснодарского водохранилища продолжает падать, а хозяйственные объекты ниже по течению могут испытывать серьезный дефицит.

В первую очередь тревогу вызывают водозаборы на реках Кубань и Казачий Ерик, откуда берут воду для снабжения Анапы и Темрюкского района.

- На сегодняшний день ситуация стабильна, водозабор работает в штатном режиме, - рассказали «КП-Кубань» в РЭУ «Таманский групповой водопровод».

В случае дефицита воды в Кубани, Анапа и Темрюк начнут забирать живительную влагу из Варнавинского водохранилища, где есть необходимый запас.

Специалисты считают, что на пополнение запасов Краснодарского водохранилища могут уйти месяцы. Все зависит от того, насколько дождливой будет осень и достаточно ли будет снега в горах Кавказа.

По прогнозам синоптиков, жара сменится грозами и дождями 5 сентября, однако продолжительные ливни пройдут только во второй половине месяца.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Краснодарское водохранилище

Форсированный уровень 35,23 метра. Объем - 2590 млн м3

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3

Состояние на 3 сентября. Уровень – 25,72 метра (приток 51 м3/сек, сброс 71 м3/сек). Объем 177 млн м3

НАГЛЯДНО

Видно из космоса: Обмелевшее Краснодарское водохранилище на снимках со спутника

Вода отступила от берегов на десятки метров. Масштабы угрозы хорошо видны даже из космоса (фото)

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