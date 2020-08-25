Такого не было 60 лет: Краснодарское водохранилище достигло критической отметки

Краснодарское водохранилище 23 августа 2020 года Фото: EOS Landviewer

Краснодарское водохранилище утром 25 августа достигло критической отметки или уровня мертвого объема в 25,85 метра. Главной причиной этого стала малоснежная зима и небывалая засуха. «КП» разбиралась, чем грозит историческое маловодье, какие меры предпринимались и какие проблемы стоят сегодня перед Краснодарским водохранилищем.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

- Ситуация нестабильна, прогнозы, к сожалению, неутешительные. В районе Армавира прошли осадки, ожидаем, что приток немного увеличится, но расход на данный момент выше, - рассказал 24 августа «КП-Кубань» директор Краснодарского водохранилища Игорь Бадалов, тогда до критической отметки оставался всего сантиметр. - Что будет после достижения уровня мертвого объема? Шлюзы будут полностью открыты, сброс воды будет равен естественному притоку, как будто водохранилища нет.

Специалисты говорят, что дефицит осадков складывался еще с осени. Водохранилище работало в экономном режиме с ноября. Надежды на пополнение объемов весной не оправдались – зима выдалась малоснежной.

- Это аномальный год, ничего подобного не было за последние 50-60 лет. Выпадавшие осадки впитывала почва, сток в реки был небольшим, - говорит Игорь Бадалов.

В своей истории Краснодарское водохранилище дважды достигало минимальной отметки. Это происходило в 1994 и 2003 годах, но тогда ситуацию быстро исправляли дожди. На этот раз засуха затянулась.

В Кубанском бассейновом водном управлении сообщают, что на водоснабжении курортов сложившаяся ситуация никак не скажется. Есть большая вероятность, что в ближайшие дни для водоснабжения Анапы и Темрюкского района придется использовать заготовленный запас воды Варнавинского водохранилища.

ПОЧЕМУ ОБМЕЛЕЛО ВОДОХРАНИЛИЩЕ?

По оценкам Росгидромета 2020-й год стал критически маловодным и засушливым. Дефицит осадков складывался с октября. Весной на пике Краснодарское водохранилище только отметки нормального подпорного уровня.

- Сельское хозяйство, в большей степени рисовые хозяйства нуждались в «большой» воде, – комментирует руководитель Кубанского БВУ Роман Авдеев.

По расчетам специалистов, уровень водохранилища должен был достичь мертвого объема еще в 20-х числах июля. Неприятную ситуацию удалось отложить на месяц благодаря переброске части стока из большого Ставропольского канала в русло Кубани.

- В течение двух недель вода, поступающая в Краснодарское водохранилище за счет перераспределения водных ресурсов Верхней Кубани, позволила пройти критический период, в который рис наиболее требователен и нуждается в воде. Именно в эти даты разворачиваются стадии вегетации, кущения и налива зерна, - поясняет руководитель Кубанского БВУ.

РИС СПАСЛИ

Рисоводы говорят, что под угрозой гибели оказались до 50 тысяч гектар посевов риса из 127 тысяч. Катастрофы удалось избежать благодаря принятым мерам.

- Это очень тяжелый год. Ничего подобного не было с момента создания рисовых систем на Кубани. Нужно отдать должное мелиораторам, гидротехникам, Кубанскому бассейновому водному управлению – смогли набрать в апреле 1,8 млн кубометров и провести сев. В это же время был создан оперативный штаб при краевом министерстве сельского хозяйства, начали принимать меры по экономии и более рациональному использованию воды, - рассказывает Игорь Лобач, председатель Совета некоммерческого партнерства «Южный рисовый союз».

Аграрии отмечают, что рассчитывали на данные прогнозов гидрометцентра, которые давали надежду на увеличение притока и пополнение водохранилища. В итоге они не оправдались, уровень продолжил снижаться.

- Мы стали применять тактный водооборот, распределяя подачу воды по дням на разные участки. Сначала такт составлял 3-5 дней, затем дошел до 7 дней, а сегодня составляет 12 дней. Мы были вынуждены нарушить традиционную технологию и действовать по ситуации, которая не прописана ни в одной методичке. Но рис нам удалось удержать и думаю, что мы выйдем из этой ситуации достойно, - продолжает Игорь Лобач.

Рисоводы планируют собрать урожай в 850 тысяч тонн риса, потери из-за засухи составят 10-15%.

- Общий урожай по стране должен составить около миллиона тонн. Это перекрывает собственное потребление в России и оставляет возможности для экспорта, - отмечает специалист.

В то же время, после уборки урожая предстоит серьезный анализ сложившейся экстремальной ситуации.

- Мы подведем итоги и создадим методичку о работе в условиях маловодья на основе опыта этого года. Безусловно, нужен серьезный анализ ситуации в бассейне реки Кубань. Я думаю, нужно менять правила эксплуатации Краснодарского водохранилища, необходимо рациональное использование воды не только рисовиками, но и рыбоводами, овощеводами, судоходством. Следует выявлять случаи несанкционированного забора воды, нужная новая программа мелиорации, строительство подпорных узлов. Уроки этого года непременно должны быть извлечены, - заключил Игорь Лобач.

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Несмотря на небывалый масштаб засухи, ученые говорят о том, что ситуации, когда водохранилище перестает участвовать в регулировании стока, случаются с некоторой периодичностью.

- От маловодья не застрахована ни одна водохозяйственная система, в этом нет ничего необычного, такое может случаться раз в 10 лет, и экономика должна быть к этому готова. Остается надеяться, что оно не будет затяжным. У ваших соседей на Дону сложилась похожая ситуация, а на Байкале маловодье длилось несколько лет, - рассказал «КП-Кубань» заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

Эксперт отмечает, что необходимо вести строгий учет расходования воды. В противном случае ситуация может усугубиться, с учетом давно известных проблем Краснодарского водохранилища, главная из которых – уменьшение его объема.

- Краснодарское водохранилище было создано для решения двух основных задач – подачи воды для сева риса и борьбы с наводнениями. Для первой необходимо накапливать запасы воды, а для второй – иметь свободный объем на случай паводков. Это изначально довольно сложная для управления задача. Ситуацию усугубляет отсутствие долгосрочного гидрологического прогнозирования по притоку. Поэтому можно сказать, управление водохранилищем довольно нервное, - объясняет Болгов.

С 1993 года Краснодарское водохранилище стало использоваться в непроектном режиме, когда его уровень снизили на один метр, чтобы снизить риск подтоплений в прилегающих территориях Адыгеи.

- Это привело к сокращению площади и полезного объема водохранилища, который и участвует в регулировании системы. Возможностей для маневра стало еще меньше, чем было задумано проектом, - говорит ученый.

Вместе с тем, менялась и хозяйственная деятельность в низовьях Кубани, которую нужно учитывать, и в соответствии с этим менять правила эксплуатации водохранилища.

- Необходимо хотя бы раз в пять лет проводить анализ и соотносить потребности экономики с возможностями водохранилища. Как ученый, я вижу проблему в отсутствии научного подхода, - замечает Михаил Болгов.

В сложившейся ситуации есть два пути. Первый - нужно оптимизировать хозяйственную деятельность и вести учет расхода воды. Второй путь – увеличение объема водохранилища, чтобы его запасов хватало для всех потребностей экономики.

- Почти все эти решения дорогостоящие. Можно вновь поднять уровень водохранилища, но для этого необходимо вкладываться в берегоукрепление в Адыгее, а, возможно, и расселение людей из зоны затопления. Можно удалить отложения и углубить водохранилище – в этом случае речь идет о миллионах тонн, но тогда встанет вопрос - как их очистить и куда вывозить, - отметил главный научный сотрудник ИВП РАН Михаил Болгов.

Только цифры

Краснодарское водохранилище

Форсированный уровень 35,23 метра. Объем - 2590 млн м3

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Состояние на 25 августа. Уровень 25,85 метра. Объем 192 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3

НАГЛЯДНО

Видно из космоса: Обмелевшее Краснодарское водохранилище на снимках со спутника

Вода отступила от берегов на десятки метров. Масштабы угрозы хорошо видны даже из космоса (фото)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Критическая отметка: как выглядит Краснодарское водохранилище во время засухи

- В бассейне реки Кубани с октября 2019 года до настоящего времени сохраняется неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка, обусловленная недостаточным количеством выпавших осадков (значительно ниже нормы) и низкой водностью реки Кубани. Это привело к недостаточной приточности и не позволило пополнять Краснодарское водохранилище в период интенсивного водопотребления, - сообщают в Кубанском бассейновом водном управлении (подробности)