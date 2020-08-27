На счету каждая капля: критически низкий уровень Краснодарского водохранилища угрожает запасам рыбы

Краснодарское водохранилище обмелело Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Исторически низкий уровень Краснодарского водохранилища продолжает падать и достиг отметки в 25,82 метра (уровень «мертвого» объема – 25,85 м). По данным на утро 27 августа, объем воды в нем составляет 188 млн кубометров, что на 4 млн ниже критического. Шлюзы полностью открыты, а приток не превышает 60 кубометров в секунду. Специалисты отмечают небывалое маловодье, которое всерьез угрожает водной экосистеме Кубани.

Краснодарское водохранилище 23 августа 2020 Фото: EOS Landviewer

- Более чем за 30 лет работы впервые вижу такую ситуацию. Крайне маловодна не только Кубань, которую пешком можно перейти в районе Белозерного. Упал уровень реки Убин в Северском районе, рек Тимашевского района Кирпили и Кирпильцы. Нынешний год точно мы запомним надолго, - рассказывает начальник Кубанской инспекции Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР Григорий Соколовский.

Специалист отмечает, что случаи замора рыбы пока единичны. Однако помимо маловодья, угрозу биоразнообразию Кубани представляют браконьеры, которые стали активнее, используя ситуацию.

- Накануне нашими инспекторами задержаны браконьеры недалеко от Федоровского гидроузла. Они сетями буквально выгребали рыбу из ям, - добавил начальник инспекции.

13 августа в районе Краснодара погибли мальки осетра. Жертвами засухи оказались 25 тысяч особей. Молодь экстренно выпустили из Адыгейского осетрово-рыбоводного завода, где стали испытывать нехватку воды. Однако часть погибла из-за резкого сокращения сброса из Краснодарского водохранилища. Тем не менее, большинство мальков – около 100 тысяч – выжили.

Обмелевшая Кубань ниже Краснодарского водохранилища Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

РЫБЫ МЕНЬШЕ ГОД ОТ ГОДА

Маловодье, как и полноводье – часть естественных природных циклов. Нынешний год в этом смысле не является выдающимся, говорят ученые. Помимо Краснодарского края нехватку воды испытывают на Дону и на Ставрополье.

- Прогнозируем снижение численности запасов рыбы с учетом текущей ситуации. Что касается водохранилища, подвижные виды – судак, толстолобик, лещ скатились в нижний бьеф водохранилища. Пока до гибели рыбы дело не доходит, но подобные явления могут наблюдаться в некоторых водоемах. Замечу, что угрозы видовому разнообразию на сегодняшний день нет, - говорит заведующий сектором пресноводных рыб Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Геннадий Карнаухов.

Он отмечает, что проблеме сокращения рыбных запасов в Краснодарском водохранилище не один десяток лет. Если до начала 1990-х годов здесь добывали от 800 до 1000 тонн рыбы, то сегодня промысловый вылов составляет всего 30-50 тонн.

ОСАДКИ БУДУТ В СЕНТЯБРЕ

Ученое сообщество едино во мнении, что нынешнее маловодье – следствие малоснежной зимы и дефицита осадков. Запасы воды с весны расходовались на сев риса, а также подавались рыбным хозяйствам. Не стоит сбрасывать со счетов и испарение с поверхности жарким летом.

- Все это не может не отразиться на водных биологических ресурсах. Подвижные формы, в том числе и рыба, перемещаются в ямы. Сидячие организмы, например моллюски, погибли, но их численность может восстановиться. На сегодняшний день угрозы видовому разнообразию нет, - рассказывает доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского госуниверситета Алексей Абрамчук.

По предварительным прогнозам, осадки в достаточном количестве ожидаются к концу сентября. А значит, ситуация продолжит оставаться критической в ближайшие три-четыре недели.

- Один залповый дождь, даже если он пройдет по всему региону, ситуацию не исправит. Сухой грунт заберет эту воду в первую очередь, на накопление воды в Краснодарском водохранилище уйдут месяцы, - отмечает эксперт.

Набрать достаточный объем водохранилище сможет только к весне при условии дождливой осени и снежной зимы в горах Кавказа. Засуха и маловодье, по мнению, ученых – повод задуматься о рациональном использовании ресурсов.

- Нам остается не только ждать осадков, но и стоит оптимизировать использование воды для хозяйственной деятельности. Каждый человек должен понимать, что сегодня в прямом смысле слова на счету каждая капля и каждый литр воды, - говорит Алексей Абрамчук.

Только цифры

Краснодарское водохранилище

Форсированный уровень 35,23 метра. Объем - 2590 млн м3

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Состояние на 27 августа. Уровень 25,82 метра. Объем 188 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Такого не было 60 лет: Краснодарское водохранилище достигло критической отметки

Краснодарское водохранилище утром 25 августа достигло критической отметки или уровня мертвого объема в 25,85 метра. Главной причиной этого стала малоснежная зима и небывалая засуха. «КП» разбиралась, чем грозит историческое маловодье, какие меры предпринимались и какие проблемы стоят сегодня перед Краснодарским водохранилищем (подробности)

НАГЛЯДНО

Видно из космоса: Обмелевшее Краснодарское водохранилище на снимках со спутника

Вода отступила от берегов на десятки метров. Масштабы угрозы хорошо видны даже из космоса (фото)

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