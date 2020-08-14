В реке Кубань погибли десятки тысяч мальков осетровых пород

Предположительная причина мора рыбы - резкое сокращение спуска воды из Краснодарского водохранилища. Фото: Туподар

Более 25 тысяч особей молодняка особо ценных осетровых пород погибло 13 августа. Мертвых рыбок выбросило на берег реки Кубань. Местные жители сняли на видео, как мальки сплошной полосой лежат на суше кверху брюхом.

- Это ужас. Весь берег усыпан мертвой рыбой, - сообщил автор видео.

В июне в реку Кубань для сохранения генофонда осетровых рыб выпустили пять тысяч мальков севрюги. Часть этих мальков и выбросило на берег. Эксперты говорят, что за несколько дней сброс воды из Краснодарского водохранилища сократился почти вдвое, что привело к резкому обмелению реки и гибели молодняка.

- Рыба просто еще не успела уйти вниз по течению, поэтому стала массово гибнуть. В настоящее время составлен акт о гибели 25 тысяч 700 особей. Всего было выпущено 130 тысяч, - рассказал начальник Кубано-Адыгейского отдела рыбоохраны Росрыболовства Аслан Янок.

В Минприроды Кубани отметили, что засуха в этом году негативно повлияла на состояние экосистемы реки Кубань. Ее последствия будут ощущаться в течение нескольких лет.

Ранее «КП» сообщала, что уровень Краснодарского водохранилища продолжает падать. Экстренная ситуация может возникнуть в ближайшие дни. В случае ЧС будет ограничено водоснабжение Анапы, Темрюкского района, Новороссийска и Геленджика.

Засуха на Кубани, по данным специалистов, закончится осенью. Реке срочно нужны обильные затяжные дожди выше по течению.

- Август мы поживем в засушливых условиях. А к концу сентября после продолжительных осадков бассейны рек наполнятся, и уровень в водохранилище нормализуется, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. руководителя Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский.