Прививка от гриппа в Краснодаре 2020: когда и где можно пройти вакцинацию бесплатно

Рассказываем, где сдалать прививку от гриппа в Краснодаре 2020. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В кубанской столице, как и в других районах края, стартовала ранняя вакцинация. Из-за пандемии коронавируса прививки от гриппа начали делать в сентябре, а не в октябре-ноябре. Медики считают, что поможет обезопасить людей от возможного «коктейля» из гриппа и коронавируса одновременно. К тому же организм должен накопить сил, чтобы быть во всеоружии.

- Если человек за раз заразится этими двумя инфекциями, то прогноз по его здоровью будет весьма тревожный, - отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Кроме того, у нас продолжается курортный сезон. Нам важно удержать традиционно низкие показатели заболеваемости гриппом в регионе.

Стоит сказать, ранее медорганизации края получили свыше 360 тысяч доз вакцин для иммунизации взрослого населения. На следующей неделе ожидается поставка еще 360 тысяч доз. Это современные отечественные инактивированные вакцины.

- Не придумано лучшей защиты от гриппа, чем вакцина, - напоминает заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская. - Она защищает от этой болезни на 80-90%. Но даже если вакцинированный человек заболеет, перенесет грипп намного легче, чем не привитый.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

В Краснодарском крае планируется вакцинировать порядка 3,4 миллиона человек – это 60% от населения. В первую очередь прививки получат люди из групп риска:

- беременные;

- дети от 6 месяцев,

- школьники и студенты,

- лица старше 60 лет,

- призывники,

- медработники,

- работники сферы образования и обслуживания,

- люди с хроническими заболеваниями (с болезнями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Бесплатную прививку против гриппа сделают в любой поликлинике только, если вы входите в группу риска, описанную выше. Для тех же, кто не может найти время заглянуть в медучреждение, заработают мобильные пункты по вакцинации. В Краснодаре такие точки (кареты скорой помощи) начнут работу с 7 сентября. Они появятся на Главной городской площади и в сквере имени Жукова напротив администрации края. Принимать всех желающих мобильные пункты будут с раннего утра и до вечера.

С собой нужно захватить только паспорт. Перед тем как оголить иглу шприца, врач спросит о самочувствии, измерит артериальное давление и температуру тела. После вакцинации вам выдадут прививочный сертификат - своего рода аттестат зрелости иммунитета.