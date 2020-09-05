Последствия ливня в Анапе 5 сентября 2020: дождь затопил несколько улиц

Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

О циклоне, который надвигается на регион, жители Кубани знали - синоптики предупредили заблаговременно. Ливень начал идти с самого утра. Как и обещали метеорологи, осадки пройдут неравномерно. Так, например, в Краснодаре дождь подтопил проезжую часть на нескольких улицах, водооткачивающая техника быстро справилась с задачей. А вот на Анапу природа выплеснула всю свою ярость.

На курорте прошел залповый дождь, последствия которого испортили день автомобилистов. Водители машин встали в пробки из-за того, что улицы подтопило.

Похоже, ливневки просто не справились с большим объемом воды, потому проезжая часть превратилась в реки.

По словам местных жителей, после дождя «плыла» улица Астраханская.

Под водой оказалась и улица Владимирская. Здесь уровень луж доходил до середины колес проезжающих машин.

- Это настоящий апокалипсис! - возмущается водитель, с трудом пробираясь по одной из соседних улиц.

Кстати, жители Анапы могли увидеть еще и светопредставление. Молнии в небе над курортом устроили настоящее шоу. Две девушки решили сделать снимок, купаясь в море. В тот самый момент, когда был снят кадр, на заднем плане вспыхнула зарница.

К счастью, девушки отделались испугом, но спасатели настоятельно просят воздержаться от купания в водоемах во время непогоды.

- Вода - отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее, - говорят спасатели.

А тем временем власти курорта напомнили жителям и гостям Анапы - в связи с прохождением грозового фронта купание на всех пляжах под запретом.

- Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - добавляют власти города.

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