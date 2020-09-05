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Ливень в Краснодаре 5 сентября 2020: дождь подтопил дороги

Ливень в Краснодаре 5 сентября 2020 жители города встречали аплодисментами
Евгения СОРОКА
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На фоне изнуряющей жары последних недель ливень горожанами был расценен как манна небесная.

На фоне изнуряющей жары последних недель ливень горожанами был расценен как манна небесная.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

После аномальной жары в Краснодаре стало легче дышать. На помощь пришла обещанная МЧС и спрогнозированная метеоспецами непогода. Во власти циклона сейчас весь край - в различных районах региона дождь лил с самого утра, а вот кубанскую столицу стихия накрыла лишь после обеда.

Черные дождевые тучи разразились молнией и громом. На Краснодар обрушился сильный ливень, который периодически затихает, но через минуту начинает идти вновь с большей силой.

Дождю рады даже пушистые. Фото: instagram.com/kitty_masyanya

Дождю рады даже пушистые. Фото: instagram.com/kitty_masyanya

Пользователи в соцсетях массово начали выкладывать фото и видео долгожданного дождя. Многие отмечают, что небо сильно почернело - в домах приходится включать свет.

Ливень в городе действительно ждали долго - некоторые горожане встречали непогоду аплодисментами.

- Ура, дождь пришел! - кричат краснодарцы.

В некоторых районах усилился ветер, порывы достигали 22 метров в секунду.

В ожидании сейчас находятся синоптики, которые возлагают на этот ливень большие надежды. На краснодарском водохранилище, по последним данным, уровень продолжает падать, а хозяйственные объекты ниже по течению могут испытывать серьезный дефицит. Ливень может поправить ситуацию. По данным сервиса Яндекс.погода, дождь ожидается до глубокой ночи, прогнозируют его и в воскресенье, 6 августа.

Энергетики тем временем перешли в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Специалисты контролируют работу энергообъектов.

Напомним, в Краснодаре продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. Он продлится до вечера 6 сентября.

При ухудшении погоды повышается вероятность чрезвычайных ситуаций. По словам спасателей, возможны подтопления территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, а также резкие подъемы уровней рек.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям города оставаться во время стихии дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. Если произойдет ЧС, то звоните по телефону 112 или 8 (861) 268-64-40.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Краснодаре спецтехника ликвидирует локальные подтопления на проезжей части

Сейчас две единицы спецтехники устраняют последствия ливня на Бульваре Строителей, еще две – на улицах Российской на участке от Ягодина до Пригородной.

- При необходимости количество техники будет увеличено до 20 водооткачивающих вакуумных машин, - говорят в администрации города.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Ситуацию все службы города отслеживают в круглосуточном режиме.

- В случае локальных подтоплений будут направлять дополнительную технику для откачки воды, - уточняют в мэрии.

При возникновении ЧС обращайтесь в ЕДДС по телефону: 8 (861) 214-33-36.

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