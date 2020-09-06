Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи

Владимир Винокур и Евгений Петросян хоть и были эвакуированы, концертом остались довольны. Фото: https://www.instagram.com/vladimir_vinokur/

Сочи на несколько дней превратился в главную юмористическую столицу страны. Здесь с 3 сентября начался сезон концертов. И первые выступления – в рамках «Юморины-2020». Четыре дня звезды юмора на одной сцене.

Вот только 4 сентября выступление Евгения Петросяна, который уже несколько недель отдыхает в Сочи со своей молодой пассией Татьяной Брухуновой, было прервано. На сцену, на которой шутил Евгений Ваганович, вышел охранник и попросил артиста покинуть зал. За кулисами в это время своего часа ждал Владимир Винокур.

- Съемка «Юморины» была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни, - сообщил позже у себя в Инстаграм Винокур. - На фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас - артистов! Пока проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни.

Во время вынужденного перерыва артисты фотографировались друг с другом. Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/

Что же произошло в зале – так и не известно. Полиция Кубани отказывается от комментариев.

- Мы данную ситуацию не комментируем, - сказал оперативный дежурный ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Но концерт был в итоге продолжен. Одна из зрительниц рассказала «Комсомолке», как все прошло.

- Мне подарили два билета на юморину, и 4 сентября я была среди зрителей в зале, - рассказывает жительница Сочи по имени Ольга. – Концерт шел уже как час, и на сцену как раз только вышел Евгений Петросян. И в это время к нему подошел сотрудник зала и попросил уйти со сцены. А нам, зрителям, сообщили, что объявляется технический перерыв и попросили выйти на улицу на 20 минут. Мы вышли. Во дворе увидели полицию с кинологами и собаками. Но через 20 минут мы все снова вернулись на свои места и концерт продолжился. Это было просто потрясающее шоу, юморина закончилась в первом часу ночи. На сцену выходили Владимир Винокур, братья Пономаренко, Геннадий Ветров, Клара Новикова, Александр Олешко и многие другие. Мы получили такой заряд позитива!

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