Ливень в Анапе 6 сентября 2020: курорт плывет второй день

Поселок Витязево поплыл 6 сентября 2020.

Анапу и пригород заливает уже второй день. Мощный ливень обрушился на курорт 5 сентября, улицы города поплыли, машины встали в пробках. Но и на следующий день Анапа держала удар стихии. Ливень в Анапе 6 сентября 2020 ударил еще сильнее. Особенно залило курортный поселок Витязево. Тут улицы превратились в море.

Туристы в Анапе переходят лужи босиком

- Микрорайоны плывут, набережная вся в воде, - рассказывает анапчанин Арут Галустян. – Витязево – плывет, море вышло из берегов. От поселка до Анапы я обычно еду минут десять, а тут добирался больше часа.

Местные рассказывают, что в то же время вода очень быстро уходит с улиц курорта. И уже через полчаса те дороги, которые были затоплены, были без луж.

- Ливневки хорошо работают, - говорит Арут Галустян. – Вся воду стекает в них, в прошлом году такого не было.

Поселок Витязево

Туристы, закатив штаны и сбросив сланцы, переходят дорогу, машины еле едут, вода заливается на капот. - Оповещение о непогоде разослали на мобильники жителям города еще в пятницу, - говорят в администрации курорта. - Кроме того сообщали об этом по местному ТВ, на пляжах запрещено купаться. На набережных дежурят спасатели, которые не разрешают туристам заходить в воду. Жертв и разрушений нет. Вода быстро уходит с улиц.

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