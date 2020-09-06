Видео затопленного Новороссийска 6 сентября 2020: девушек из луж выносили на руках

На Новороссийск обрушился залповый ливень. Фото: Леонид Зотов

Мощный ливень обрушился на Новороссийск 6 сентября 2020 года около четырех часов вечера. За 20 минут на город вылилась месячная норма осадков. С таким потоком воды просто не успевали справляться городские ливневки, поэтому на улицах образовалось море. Затопило проспект Ленина, улицу Суворова, Мира и многие другие. Публикуем видео затопленного Новороссийска 6 сентября 2020.

Спасатели вместе с обычными людьми работали на улицах Новороссийска и вытаскивали из затопленных машин людей.

- Жертв и разрушений нет, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в мэрии города. - После залпового ливня из подтопленных автомобилей было эвакуировано 16 человек. Их на себе спасатели выносили в безопасное место.

- Я сначала снимал все эти бурлящие потоки, которые неслись по улицам, а когда автомобили начали глохнуть в лужах, вырубил мобильник и побежал вытаскивать машины, - рассказал "КП"-Кубань" новороссиец Леонид Зотов.

Потоки грязной бурлящей воды неслись по улицам и проспектам, у некоторых машин даже срывало бампер. Ливень шел недолго - около 20 минут, но за это время дождь успел затопить приличную часть Новороссийска.

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