В поисках задействованы все спасательные службы.

Пропавшие в горах Сочи дети оказались воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Твери. Здесь проводятся занятия по лыжным гонкам, плаванию, тяжелой атлетике, футболу. Кроме того, дети занимаются и спортивным ориентированием. Выезд в Сочи стал для ребят возможностью не только отдохнуть, но и попрактиковаться.

По информации пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю, группа из Твери, в составе которой было 11 человек, прибыла на отдых под руководством 36-летнего тренера Сергея Удалова. Он окончил Тверской государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт», в школе является старшим тренером по лыжным гонкам МБУ СШОР «Тверь».

Тренер Сергей Удалов.

Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих - одному из них 20 лет, второму - 21.

- Остальные участники - это дети от 9 до 16 лет, - уточняют спасатели.

Стоит сказать, что группа туристов нигде официально не зарегистрировалась, что серьезно осложняет поиски. Направились в горы они без разрешительных документов.

Поиски ведут и с земли, и с воздуха.

- Как раз-таки главная беда в том, что неизвестен даже ориентировочный квадрат поисков, поэтому прочесываем всю местность, а это огромная территория. Большие надежды возлагаем на вертолет, который сможет с воздуха увидеть тургруппу, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» спасатели.

В поисках задействованы все спасательные службы.

В два часа ночи в Сочи развернули оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 6 часов утра на поиски детей и сопровождающих отправились на пяти лошадях. А в 7 часов утра подключили вертолет.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

- Конно-кинологический расчет привлечен для поиска в труднодоступных местах, - добавили в ведомстве. - Облет совершает МИ-8, на борту находятся три спасателя ЮРПСО МЧС России.

Уже сейчас известно, что следователи начали проверку.