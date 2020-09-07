СК начал проверку обстоятельств пропажи в горах под Сочи туристической группы из 11 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

СКР по региону организована доследственная проверка по сообщению об исчезновении группы из 11 человек, в том числе восьмерых детей в возрасте от 9 до 17 лет в горах под Сочи.

Как ранее сообщалось, не зарегистрированная группа туристов прибыла в Сочи, и утром 6 сентября из села Эстосадок направились в горнолесной массив, к озеру, на высоте 2320 метров над уровнем моря, на южном склоне Роза Пик и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

- В настоящее время на месте продолжает работать следственная группа во главе со следователем территориального следственного отдела и следователем-криминалистом СКР по краю.

Органами следствия организованы поисковые мероприятия, для установления местонахождения пропавших совместно с сотрудниками МЧС, МВД, органов местного самоуправления и волонтерами привлечено более 150 человек, задействованы вертолет, техника высокой проходимости и иные специализированные средства,- сообщает СУ СК по краю.