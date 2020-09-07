Список пропавших туристов в Сочи: среди них - восемь детей

Поиски детей и их вожатых ведут сотни человек. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В горах Сочи продолжаются поиски туристов, среди которых восемь детей. Младшему из пропавших всего десять лет.

Список пропавших туристов в Сочи:

Александр Е., 15 лет

Михаил К., 12 лет

Мария К., 10 лет

Евгений П., 13 лет

Ксения Ф., 17 лет

Дарья Ф., 11 лет

Богдан П., 15 лет

Дмитрий С., 22 года

Давид Б., 21 год

Известно, что дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Твери. Здесь проводятся занятия по лыжным гонкам, плаванию, тяжелой атлетике, футболу. Кроме того, дети занимаются и спортивным ориентированием. Выезд в Сочи стал для ребят возможностью не только отдохнуть, но и попрактиковаться.

- Они отправились в горы с базы Роза Хутор, но здесь не жили ни в одном отеле. Ночью, 6 сентября, спасатели местного отряда прочесали тут каждый куст, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте поисков развернут оперативный штаб. В горы вышли десятки профессиональных альпинистов. Но найти ребят и их вожатых пока не могут.

Следственный комитет уже начал проверку по факту пропажи детей. Дело в том, что прежде чем отправиться по сложному горному маршруту, старшие группы обязаны были зарегистрировать его у спасателей. Это главное правило.

- В настоящее время на месте продолжает работать следственная группа во главе со следователем территориального следственного отдела и следователем-криминалистом СКР по краю. Органами следствия организованы поисковые мероприятия, для установления местонахождения пропавших совместно с сотрудниками МЧС, МВД, органов местного самоуправления и волонтерами привлечено более 150 человек, задействованы вертолет, техника высокой проходимости и иные специализированные средства,- сообщает СУ СК по краю.

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