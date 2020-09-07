Руководитель Сочинского турклуба о заблудившейся в горах группе детей: Ничего страшного не произошло

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Руководитель Сочинского туристского клуба Валерий Гоголадзе опасается, что инцидент с заблудившейся в горах группой детей из Твери может привести к ужесточению и без того строгих правил для походов с детьми.

- Из-за строгих правил все меньше детей имеют возможность выходить на турмаршруты. В итоге они на каникулах сидят дома. Мне кажется, что есть некоторый перегиб в уровне безопасности, ведь раньше миллионы детей ходили в походы, - говорит Валерий Гоголадзе.

Специалист считает, что в ситуации с заблудившейся группой из Твери не произошло ничего страшного.

- Заблудиться в горах могут и взрослые и дети. Такое бывает, когда что-то идет не так. В итоге ничего страшного не произошло – все живы и здоровы. Не нужно создавать ажиотаж вокруг этого происшествия. Безусловно, нужно досконально разобраться в ситуации, встретиться с руководителями, и сделать выводы, - заключил руководитель Сочинского турклуба.

Напомним, группа из 11 человек, из которых восемь несовершеннолетних, заблудилась во время похода на гору Ачишхо. Туристы провели ночь в горах и смогли выйти на связь. Погибших и пострадавших нет, детей доставили вертолетом МЧС на Красную Поляну.