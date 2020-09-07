«Спали в обнимку, накрывшись дождевиком»: потерявшиеся дети рассказали, как пережили эту ночь в горах Сочи

Дети живы и здоровы. К ним направляется помощь

Пока в район горы Ачишхо в Сочи направляется вертолет Ми-8, чтобы эвакуировать 11 заблудившихся туристов из Твери, "КП" - Кубань" удалось до них дозвониться. Трое взрослых и восемь детей - воспитанники тверской школы олимпийского резерва - заблудились на горных тропах.

- Мы на горе. Но не знаем, где это. Шли к Хмелевским озерам, но, похоже, так до них и не дошли, - рассказали они. - Спали в обнимку, нашли тут дождевик какой-то. Им накрылись.

Оказывается, всю ночь, 6 сентября, спасатели искали троих взрослых, старшему из которых 36 лет, и восьмерых детей не там. И поисковая операция могла продолжаться бесконечно, если бы дети сами не вышли на связь. 15-летний Саша Е. позвонил своей маме. А потом перезвонил на номер, который раз сто в это утро пытался дозвониться ему.

Поиски продолжались всю ночь. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Это был мой телефон, - сообщил журналистам Сергей Скрыльников заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Старший группы Сергей Удалов перезвонил, насколько мы понимаем, с единственного неразряженного гаджета.

Теперь спасатели установили координаты детей и троих взрослых и направились на помощь. Они находятся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря.

Но детей и троих взрослых искали не там. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Рассматривается вопрос применения вертолёта Ми-8 Южного АСЦ МЧС России, - доложили спасатели. - Все дети живы и здоровы, проинструктированы, психологическую помощь им окажут сразу после завершения спасательной операции.

Поиск осложнило то, что старший группы - 36-летний Сергей Удалов не зарегистрировал маршрут у спасателей. Фишки на карте должны быть обязательно нанесены заранее. По ним, в случае непредвиденной ситуации, придет помощь.

Удалов же, тренер детей по лыжам в Твери, повел ребят на свой страх и риск, но заблудился.

- Вообще, это достаточно простой маршрут и понятно, почему никакого страха у ведущего группы не было, - рассказывают "КП"- "Кубань" местные жители. - Кроме того, сейчас все так забюрократизировано. Столько бумажек нужно собрать, чтобы просто сходить погулять в горы.

Однако такое легкомыслие нередко плохо заканчивается. Два года назад в горах Сочи погиб 13-летний школьник из Новосибирска. Он отбился от основной группы и упал в пропасть. Ответственность за смерть мальчика возложили на учителя, не собравшей детей в горы должным образом.

В случае с тверскими ребятами, к счастью, все закончилось хорошо. Их уже сняли с горы и передали медикам. Но медицинской помощи никому из ребят не потребовалось. А вот Сергею Удалову, старшему группы, все равно, видимо, придется ответить за безответственность. Следком уже начал проверку.