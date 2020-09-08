Коронавирус в Краснодарском крае на 8 сентября 2020 года: Вениамин Кондратьев высказался по поводу слухов о 20 сентября

Карантин в крае вводить не собираются

Никакого карантина 20 сентября не будет. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на очередном совещании оперштаба. Между тем эпидобстановка пока далека от идеальной. И «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусе в Краснодарском крае.

Итак, 8 сентября 2020 года число заболевших вновь увеличилось. По последним данным регионального оперативного штаба, COVID-19 обнаружен у 93 человек. Всего же с начала пандемии зарегистрировано 11747 случая заражения, в том числе у 788 детей.

– 9570 пациентов выписали с выздоровлением, из них за последние сутки – 30 человек, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

37 человек сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 находятся на ЭКМО.

К слову, в регионе сейчас ситуацию оценивают как стабильную. Вероятно, вскоре последуют новые послабления режима повышенной готовности.

- Сейчас мы возобновили учебный процесс в школах, вузах, колледжах и техникумах. Необходимо дождаться, не будет ли роста заболевания. Если все пройдет благополучно, можно будет ослаблять ограничения в деятельности кинотеатров, концертных площадок и т.д. Пока режим повышенной готовности губернатор Краснодарского края продлил до 18 сентября - сообщила "КП" - Кубань" официальный представитель управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

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В Ейском районе за последние 24 часа 5 заболевших.