Вениамин Кондратьев прокомментировал слухи о новом карантине с 20 сентября

Вениамин Кондратьев рассказал о том, что нового карантина в Краснодарском крае не будет

Вениамин Кондратьев вновь прокомментировал слухи о введении нового карантина в Краснодарском крае с 20 сентября, которые обсуждают жители региона со ссылкой на «знакомого в администрации».

- Я не знаю, что движет людьми, которые говорят, что карантин в крае будет 20 сентября. Номерной фонд до этого времени максимально заполнить? Товары в магазинах продать?Не надо спекулировать на пандемии. Обстановка в крае стабильная, - заявил Вениамин Кондратьев.

Более того, губернатор анонсировал снятие действующих ограничений. Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 18 сентября.

- С Роспотребнадзором сейчас смотрим, какие еще послабления можно ввести, - приводит слова губернатора телеграм-канал Красная35.