На Кубани школьники не будут учиться во время досрочного голосования на выборах

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В Краснодарском крае школьники не будут учиться во время досрочного голосования на выборах. Напомним, что впервые в этом году впервые у граждан появилась возможность голосовать досрочно – 11 и 12 сентября. Более 2,7 тысяч избирательных участков на Кубани готовы к выборам.

Но, как известно, большинство участков расположено в местных школах. Поэтому в образовательных учреждениях в эти дни отменили.

«В пятницу и субботу, 11 и 12 сентября, занятий в школах Краснодара не будет. В каждой школе — от трех до пяти участков», — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте образования администрации краевой столицы.

Представители ведомства подчеркнули, что данная мера не отразится на учебном процессе. Отмененные уроки перенесены на другие дни.

Но в некоторых школах региона во время голосования ввели удаленку. Родители получили соответствующие сообщения от классных руководителей в мессенджерах.

- Уважаемые родители! В пятницу 11 сентября и понедельник 14 сентября в связи с выборами мы будем учиться дистанционно. В школу в эти дни не приходим. Задания по предметам вышлем на WhatsApp, - говорится в классном чате.

В департаменте образования и науки Краснодарского края уточнили, что 14 сентября для учащихся тоже будет выходным, так как школы закроют на санитарную обработку. Занятия отменят и в средних специальных учебных заведениях Кубани.

Больше всех с неожиданными сентябрьскими каникулами повезло учащимся краснодарской школы № 68. Здесь 8 сентября ливень затопил здание, дождевая вода проникла в шесть учебных кабинетов на третьем этаже, актовый зал и спортзал. Ее уже откачали, но заниматься в школе нельзя, пока не проверят электропроводку. В дни проверки электрической проводки - 9 и 10 сентября - занятия в школе отменены.