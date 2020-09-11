Выборы в Краснодарском крае 13 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция голосования

Выборы губернатора Краснодарского края состоятся 13 сентября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выборы в Краснодарском крае стартовали сегодня, 11 сентября, и продлятся по новым правилам до 20.00 воскресенья, 13 сентября. Избирать главу региона и в ряде сельских поселений, а также депутатов местных советов будут три дня.

Наиболее масштабными станут выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пять претендентов, их имена жители региона увидят в бюллетенях.

В эти дни, 11-13 сентября, состоятся выборы депутатов представительных органов городских округов в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Будут избираться депутаты и в Советы 32 муниципальных районов: Абинского, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Курганинского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Отрадненского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Тбилисского, Темрюкского, Тимашевского, Успенского, Усть-Лабинского, Щербиновского. То есть, без преувеличения можно сказать, что депутатов в своих муниципальных образованиях будет выбирать весь край.

Также в этот день будут избраны и главы 18 сельских поселений: Бородинского и Свободного сельских поселений Приморско-Ахтарского района; Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района; Алексее-Тенгинского, Ловлинского и Марьинского сельских поселений Тбилисского района; Бжедуховского сельского поселения Белореченского района; Бейсугского сельского поселения Выселковского района; Архангельского и Новорождественского сельских поселений Тихорецкого района; Пролетарского сельского поселения Кореновского района; Ачуевского и Коржевского сельских поселений Славянского района; Лосевского и Темижбекского сельских поселений Кавказского района; Стародеревянковского сельского поселения Каневского района; Урупского сельского поселения Успенского района; Камышеватского сельского поселения Ейского района.

Подробнее о ходе избирательного процесса в нашей онлайн-трансляции.