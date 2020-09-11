Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Выборы в Краснодарском крае 13 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция голосования

В общей сложности выборы в Краснодарском крае 13 сентября 2020 состоятся по 79 поводам
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий
Выборы губернатора Краснодарского края состоятся 13 сентября 2020 года

Выборы губернатора Краснодарского края состоятся 13 сентября 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выборы в Краснодарском крае стартовали сегодня, 11 сентября, и продлятся по новым правилам до 20.00 воскресенья, 13 сентября. Избирать главу региона и в ряде сельских поселений, а также депутатов местных советов будут три дня.

Наиболее масштабными станут выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пять претендентов, их имена жители региона увидят в бюллетенях.

В эти дни, 11-13 сентября, состоятся выборы депутатов представительных органов городских округов в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Будут избираться депутаты и в Советы 32 муниципальных районов: Абинского, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Курганинского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Отрадненского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Тбилисского, Темрюкского, Тимашевского, Успенского, Усть-Лабинского, Щербиновского. То есть, без преувеличения можно сказать, что депутатов в своих муниципальных образованиях будет выбирать весь край.

Также в этот день будут избраны и главы 18 сельских поселений: Бородинского и Свободного сельских поселений Приморско-Ахтарского района; Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района; Алексее-Тенгинского, Ловлинского и Марьинского сельских поселений Тбилисского района; Бжедуховского сельского поселения Белореченского района; Бейсугского сельского поселения Выселковского района; Архангельского и Новорождественского сельских поселений Тихорецкого района; Пролетарского сельского поселения Кореновского района; Ачуевского и Коржевского сельских поселений Славянского района; Лосевского и Темижбекского сельских поселений Кавказского района; Стародеревянковского сельского поселения Каневского района; Урупского сельского поселения Успенского района; Камышеватского сельского поселения Ейского района.

Подробнее о ходе избирательного процесса в нашей онлайн-трансляции.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯВыборы в Краснодарском крае 13 сентября 2020

Рекомендуемые