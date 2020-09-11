Погода в Краснодарском крае 12-15 сентября 2020: Кубань приблизится к температурному рекорду

Сильная жара возвращается на Кубань. Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень на Кубани пока не спешит вступать в свои права, и за окном продолжается уже изрядно наскучившая жара. По прогнозам синоптиков, такая летняя погода ожидается как минимум до середины следующей недели. Все выходные будет ясно, не небе - ни облачка.

- Температура воздуха активно растет. В выходные дни ожидается 31-32 градуса днем, 21-22 градусов - ночью, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК "ТЦМП ЧС" Александр Колесник. - Растет и индекс пожарной опасности. На данный момент в Белоглинском и Новопокровском районах действует самый высокий класс - пятый. Из-за велика вероятность появления очагов возгорания на ландшафте.

Опасная ситуация прогнозируется и по северной, центральной и юго-восточной частях края.

В понедельник, 14 сентября, отметки и вовсе могут приблизиться к температурному рекорду. В 1941 году воздух в Краснодаре прогрелся до 33,7 градуса. В 2020-м может быть также жарко.

Правда, туристам может испортить настроение сильный отжимной северо-восточный ветер, который ожидается почти на всем побережье, кроме Сочи. Порывы его могут достигать 18 метров в секунду.

- При усилении ветра возможны падения веток и деревьев, потому пешеходам стоит быть осторожными, - добавляет Александр Колесник. - Что же касается отдыхающих, то в эти выходные поплавать на матрасах и других надувных плавсредствах не получится. Поток воздуха стремительно будет относить их в открытое море, что очень опасно.

Напомним, ранее сообщалось, что Гидрометцентр предупредил о шторме в Новороссийске. К сильным ветрам жителям города-героя не привыкать, но обычно они господствуют в холодное время года. В этот раз сильный ветер будет сочетаться с 30-градусной жарой.

Что же касается следующей недели, то осадков не прогнозируется.

- По краю будет действовать поле повышенного давления. Но, начиная с пятницы, 18 сентября, в регион придет облачность. Так что ожидаем кратковременные дожди с грозой, - говорит начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК "ТЦМП ЧС" Александр Колесник.