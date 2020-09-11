Как восстановиться после коронавируса: в Краснодаре запустили бесплатную программу реабилитации

Фото: ККБ №2.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стационарах Кубани находятся 3906 пациентов, в поликлиниках наблюдаются 4229 человек. По словам врачей, COVID-19 не проходит бесследно. В первую очередь, недуг поражает дыхательные и сердечно-сосудистые системы.

- У некоторых пациентов эта болезнь протекает очень тяжело: люди попадают в реанимацию, их подключают к аппарату ИВЛ, - рассказывают в краевой клинической больнице № 2. - Но выписка из больницы не означает, что человек полностью здоров.

Коварная инфекция, по словам врачей, может приводить к разным последствиям: от кратковременной потери обоняния до мышечной слабости, которая может до конца никогда не уйти. У людей, которые тяжело переносят COVID-19, часто бывает ломота в теле.

После выписки всем пациентам, перенесшим коварную инфекцию, советуют пройти курс реабилитации.

В краснодарской поликлинике СКАЛ на улице Красных Партизан, 6/2 запустили программу по восстановлению для пациентов, перенесших COVID-19. В медучреждении составили занятия и процедуры, которые можно бесплатно пройти в дневном стационаре.

- Чтобы попасть на курс реабилитации, необходимо прийти на прием к своему терапевту в поликлинику по месту жительства. Он выпишет направление в рамках полиса ОМС, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевой клинической больнице № 2. - Никаких дополнительных обследований и анализов сдавать не нужно, тест на коронавирус также не потребуется.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы записаться на курс реабилитации, необходимо позвонить по телефону 8 (861) 222-000-2. Вам назначат дату и время консультации с врачом, который составит для вас индивидуальную программу. Она будет включать массажи различных зон, лечебно-физическую культуру, ингаляции, физиотерапию.

В случае, если ждать в очереди вы не хотите, можно пройти восстановительное лечение на платной основе. Стоимость варьируется в зависимости от того, какие занятия и процедуры назначит врач. Курсы массажей (10 дней) – от 1500 до 3000 рублей, лечебная физкультура (5 занятий) – 2000 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Курс реабилитации, как правило, длится 14 дней. Но его могут продлить или сократить. Врач скорректирует график процедур индивидуально в зависимости от того, как будет чувствовать себя пациент. Начинать восстановление советуют не раньше, чем через две недели после выписки.

КСТАТИ

Как помочь своему организму дома

1. Врачи советуют после болезни больше ходить - улучшение газообмена тоже реабилитация. Со временем, когда человеку станет проще дышать, можно для прогулок брать велосипед.

2. Правильное питание тоже важно в период восстановления. Медики рекомендуют отказаться от жестких диет, в то же время не увлекаться жирной пищей. Организму нужны и белки, и жиры. Углеводы тоже важны, но от сладкого стоит воздержаться.

3. Хороший сон – залог быстрого выздоровления. Спать после болезни необходимо не меньше 7 часов в комнате, которую заранее проветрили перед сном. За 2 – 3 часа до сна стоит исключить любую физическую активность и поздний ужин.

4. Контролируем уровень витамина D. Доказано, что он улучшает прохождение большинства процессов в организме. Дефицит витамина D повышает восприимчивость к инфекциям, развитию некоторых видов рака, сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

8. Исключаем алкоголь. Поскольку сосуды подвержены серьезной атаке вируса во время заболевания, не стоит нагружать их дополнительно.