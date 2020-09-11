Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 11 сентября увеличилось на 88

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 11 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 88 новых случаев заражения COVID-19 в 30 районах Кубани. Самому старшему пациенту 90 лет.

- В Краснодаре заболел 31 человек, в Сочи – 15, в Северском районе – пять. По три положительных результата на коронавирус получили пациенты в Ейском, Лабинском, Абинском, Выселковском, Усть-Лабинском, Крымском районах. По два – в Щербиновском, Белореченском, Динском и Павловском. По одному инфицированному выявили в Апшеронском, Новокубанском, Кавказском, Славянском, Ленинградском, Курганинском, Калининском и Туапсинском районах, а также Анапе, Горячем Ключе и Новороссийске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 36 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ближайшие две недели на Кубани будут насыщены массовыми мероприятиями, которые будут проходить строго с учетом требований Роспотребнадзора.