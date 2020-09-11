Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 сентября 2020: на фестивалях и других мероприятиях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 сентября 2020 года. Темпы распространение каронавирусной инфекции в регионе остаются высокими. В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 87 случаев опасной болезни. Общее число заболевших уже достигло 12107 человек.

В Краснодарском крае за сутки умерли еще три пациента с коронавирусом. За период с начала пандемии число умерших выросло до 205.

В Сочи в разгаре бархатный сезон. Как всегда, в первый месяц осени, он богат на события. Ближайшие две недели будут насыщены массовыми мероприятиями, которые будут проходить строго с учетом требований Роспотребнадзора. В сентябре курорт готовится принять Всероссийский форум журналистов «Вся Россия». Также город традиционно станет площадкой для проведения фестиваля «Кинотавр» 2020 и SIFFA, а также Гран-При России Формулы 1 и XI Международного фестиваля Sochi Jazz Festival.

- Организация каждого события строго контролируется для того, чтобы не было нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а наши гости могли быть уверены в безопасности своего здоровья. Все мероприятия обязательно согласовываются с Роспотребнадзором, - сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Коронавирус в Анапе 11 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания.

Коронавирус в Сочи 11 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 5.

Коронавирус в Геленджике 11 сентяьря 2020

В Геленджике за последние 24 часа не выявлено новых случая заболевания.

Коронавирус в Туапсе 11 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 2 случая COVID-19.

Коронавирус в Ейске 11 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа нет новых случая заболевания.