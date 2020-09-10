На Кубани от коронавируса умерли еще три человека

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С подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались пациенты в Краснодаре, Красноармейской ЦРБ и Горячем Ключе.

- В краевом центре умерла 45-летняя женщина. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии и находилась около недели на аппарате искусственной вентиляции легких. У пациентки развивалась вирусная двусторонняя пневмония тяжелой степени, также женщина страдала астмой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще одной жертвой коронавируса стал 39-летний мужчина, он скончался в Красноармейской ЦРБ. У пациента была тяжелая форма болезни на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии.

А в Горячем Ключе умер 33-летний местный житель. У него также был подтвержден COVID-19. Мужчина несколько дней находился на ИВЛ. Он страдал сопутствующим хроническим лимфолейкозом и анемией тяжелой степени.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 10 сентября за последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 87 человек с коронавирусом.