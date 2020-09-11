Кэшбэк нам в помощь: В Краснодарском крае спрогнозировали рост турпотока как до пандемии

Пляжи Анапы были переполнены все лето, но туристов, по подсчетам, все равно мало Фото: Максим ПЕСКОВ

Курортные города Краснодарского края, казалось бы, ломятся от количества туристов. На пляжах в разгар сезона - аншлаг. Однако, посчитав всех по головам, в минкурортов результатом не очень довольны. Запоздалое открытие здравниц из-за пандемии коронавируса стало для индустрии тяжелым испытанием.

- В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки многие отказались от путешествий и курортного отдыха. Если коронавирус не принесет нам новых сюрпризов, при благоприятной рыночной конъюнктуре мы прогнозируем, что 2021 год станет временем восстановления спроса на туристическом рынке. Также мы рассчитываем, что к нам приедут туристы, которые планировали отдых в этом году, но в итоге изменили свои планы. Впереди еще бархатный сезон, который, как мы прогнозируем, будет очень активным для наших курортов, - цитирует ТАСС слова главы ведомства Светланы Балаевой.

В минкурортов рассчитывают, что повысить привлекательность удастся благодаря программе кэшбэка. Теперь все, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие, смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. В Краснодарском крае таких туристов ждут уже с 1 октября.

Кроме того, авиаперелеты за границу в полном объеме восстановятся еще, видимо, не скоро. А отдыхать и путешествовать жителям России хочется уже сейчас.

- Теперь мы готовы принимать отдыхающих круглый год, - поясняет Светлана Балаева. - 170 из 200 здравниц и гостиниц продолжают работать. В них можно пройти более 500 программ лечения и оздоровления: от простых до самых экзотических, таких, например, как винные ванны или иппотерапия.

К слову, турпоток в прошлом году на курорты Краснодарского края составил 17,3 млн человек, а в этом году пока лишь 6,2 млн.