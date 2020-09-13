Коронавирус в Краснодарском крае на 13 сентября 2020: на карантин ушли две поликлиники

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 сентября 2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 сентября 2020 года.

По данным оперативного штаба Краснодарского края в регионе заболели 90 человек. Из них 50 – женщин и 40 – мужчин. Самому юному пациенту – 2 года, самому старшему - 85 лет.

А общее число больных коронавирусом с начала пандемии - 12285 человек. 215 человек из них скончались, 9839 – выздоровели.

- В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 31 пациент, еще двое – на ЭКМО, - говорят в минздраве Кубани.

А в это время в Краснодаре закрылись на карантин сразу две поликлиники - № 9 на улице Атарбекова, 27 и № 25 на Платановом бульваре, 10а.

Учреждения закрыты по предписанию Роспотребнадзора.

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