Вениамин Кондратьев пришел на голосование всей семьей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев со своей семьей пришел проголосовать на участок в станице Динской в основной день выборов, 13 сентября. Он отметил, что избирательная кампания проходит безопасно.

- На входе организована бесконтактная термометрия, всем выдают маски, перчатки и одноразовые ручки, - акцентировал Кондратьев после того как поставил вместе с супругой галочки в бюллетенях.

После голосования губернатор призвал всех жителей края, кто еще не проголосовал, прийти на избирательные участки.

- Отдавая свой голос, мы выбираем власть, которая будет способствовать достижению результатов или нет. Все, кто не равнодушен к судьбе Кубани, сегодня этот выбор сделают. Муниципальные депутаты напрямую сталкиваются с проблемами людей. Важно отдавать голос тем, кто не просто будет слышать, знать о проблемах, но и делать конкретные шаги к их решению, к переменам в жизни края, - сказал глава региона.

Кондратьев также отметил удобство трехдневного графика голосования, который продиктован ограничительными мероприятиями из-за пандемии. Он сказал, что у каждого жителя свои заботы и дела, можно спокойно выбрать подходящий день для голосования — пятницу, субботу или воскресенье.

Стоит отметить, что третий день явка на выборах в Краснодарском крае выше, чем в других регионах ЮФО. В Ростовской области на 12:00 явка избирателей составила 30%, в Севастополе – 38%, а на Кубани цифра в полдень достигла 53%.

Голосование продолжится до 8 часов вечера. Жители региона отдают свои голоса в рамках 79 избирательный кампаний. Среди них выборы депутатов местных советов, глав районов и поселений, а также губернатора Краснодарского края.