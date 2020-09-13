Вениамин Кондратьев - губернатор Краснодарского края по результатам голосования 13 сентября 2020

Вениамин Кондратьев

В Краснодарском крае 13 сентября в 20.00 закрылись все участки для голосования. Подсчет голосов продолжается. Однако уже сейчас известно, кого из пятерых кандидатов на пост губернатора региона, поддержали жители края больше всех.

Итак, по предварительным данным, главой Кубани избран Вениамин Кондратьев. У действующего губернатора на данный момент уже 85,29 процента голосов. Более детальный подсчет даст понять, в каком из районов и населенных пунктов Краснодарского края ему активнее оказывали доверие.

К слову, Вениамин Кондратьев возглавил Краснодарский край 22 сентября 2015 года. Тогда на выборах, ровно 5 лет назад, он набрал почти 84 процента голосов. До официального избрания на должность Кондратьев почти полгода исполнял обязанности главы региона. До этого судьбоносного для Кубани дня он работал в администрации президента РФ, занимал пост заместителя в команде предыдущего главы, затем снова получил назначение на должность замначальника в Управление делами президента. Кондратьев курировал вопросы имущественных отношений.

Вновь избранный губернатор Краснодарского края окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. В этом году Вениамин Кондратьев отметил свое 50-летие.