Вениамин Кондратьев об итогах голосования: «Выборы проходили прозрачно и открыто»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Три дня в Краснодарском крае проходили 79 избирательных кампаний различного уровня. Избиратели региона показали высокую явку. Эксперты отмечают, что жители Кубани всегда приходят на выборы массово.

- Активность избирателей на Кубани традиционно высокая. В этом году там, где жители помимо губернатора выбирали глав сельских поселений и депутатский корпус, обеспечена самая высокая явка, - отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что в крае на участках за организацией выборов следили около 21 тысячи наблюдателей.

- Количество привлеченных наблюдателей говорит о том, что выборы проходили прозрачно и открыто. Голосование прошло спокойно, без существенных нарушений, - акцентировал Кондратьев.

Также глава края оценил трехдневное голосование. Он сказал, что это хороший вариант не только в рамках борьбы с распространением коронавируса. Людям было удобно не откладывать важные дела и выбрать один из трех дней, чтобы прийти и проголосовать.

Участки для голосования закрылись в восемь часов вечера, и начался подсчет. В избиркоме уже предварительно озвучили, кого из пятерых кандидатов на пост губернатора региона, поддержали жители края больше всех. Промежуточные результаты выборов губернатора Кубани оказались в пользу Вениамина Кондратьева. У действующего губернатора на данный момент уже 85,29 процента голосов.