В Краснодаре после пожара в многоэтажке проснулись мошенники

В краевом ГУ МЧС просят жителей края быть бдительными. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Здравствуйте, мы к вам с проверкой! - вежливо представились мужчины, позвонившие в квартиру одной из многоэтажек в Музыкальном микрорайоне.

Дверь открыла пенсионерка. Продемонстрировав «корочку», незнакомцы проследовали на кухню к женщине.

- Пришли двое молодых людей, показали удостоверение и сказали, что надо установить пожарную сигнализацию и еще одно устройство на окна. Кроме того, собирались проверить вытяжки. Якобы это решение администрации города, - рассказывает краснодарец Денис П. - Хорошо, что мама позвонила мне. Когда я сказал, что это мошенники, они собрали все, сняли уже установленные датчики дыма и удалились. А хотели получить с бедной женщины 9 тысяч рублей!

Мошенники активизировались неспроста. Сигналом для них, похоже, стал крупный пожар, который произошел ночью 13 сентября в многоэтажке на улице Российской. Пользуясь общественным резонансом, аферисты решили провернуть свои старые схемы, с помощью которых они уже обманывали не раз.

Обманщики уверены в том, что жертва растеряется и раскошелится на любую сумму. Ведь на кону – безопасность! Но далеко не каждого можно взять на испуг.

В краевом ГУ МЧС просят жителей края быть бдительными.

- Наши сотрудники рейды и проверки пожарных сигнализаций не проводят и не имеют на это права, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Те люди, которые представляются сотрудниками МЧС России и предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности, являются мошенниками.

Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить.

ВАЖНО!

Если у вас есть сомнения, то вы можете позвонить на телефон доверия краевого ГУ МЧС и уточнить, проводится ли какая-либо проверка, кто в ней участвует: 8 (861) 268-64-40.